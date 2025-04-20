Пушков указал на вынужденность перемирия со стороны Украины

В Киеве оказались вынуждены принять предложение президента РФ Владимира Путина о пасхальном перемирии. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в субботу, 19 апреля.

«На деле у Киева не было выбора. Иначе это было бы чуть ли не официальным признанием того, что Украина не хочет мира. Она и не хочет, но признать это открыто было бы для [президента Украины Владимира] Зеленского после ссоры с [президентом США Дональдом] Трампом слишком опасно», — написал он.

Политик проследил цепочку событий с того момента, как в заявлении российского лидера появилось предложение о пасхальном перемирии. Поначалу Зеленский отреагировал негативно. В ряде западных газет предположили, что украинский президент отклонит предложение.

«На 21:00 в субботу, 19 апреля, спустя три часа после начала перемирия со стороны России ничто не указывало на согласие Киева на перемирие. Российские СМИ писали о продолжении военных действий со стороны ВСУ. Потом создалось ощущение, что в Киеве начали осознавать, что на фоне заявления Путина позиция отказа от перемирия явно проигрышная», — предположил Пушков.

По его версии, Зеленскому объяснили необходимость пойти на перемирие президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Как предположил Пушков, европейские союзники объяснили украинскому лидеру, что он проиграет, если не пойдет навстречу Путину, так же, как объясняли необходимость пойти на контакт и не противопоставлять себя Трампу.

«Тогда появилось заявление главы МИД Украины Сибиги, что Киев будет следить за действиями российской стороны. Это было подготовительное заявление, показавшее, что Киев оказался вынужденным сдвигаться и отходить от негативной реакции на идею перемирия. А затем уже Зеленский заявил, что «Украина будет действовать зеркально», — подытожил Пушков.

19 апреля Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. При этом он подчеркнул, что российские военные должны быть готовы к отражению возможных нарушений и провокаций со стороны украинских боевиков. В тот же день Зеленский заявил о готовности Украины придерживаться пасхального перемирия.