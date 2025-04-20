Бойцы группировки войск «Восток» встретили Пасху в зоне СВО

Российские военнослужащие группировки войск «Восток» встретили Пасху в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«Православные военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» встретили светлый праздник Пасхи в тыловом районе, а также на линии боевого соприкосновения специальной военной операции. Несмотря на боевые задачи, военнослужащие сохранили верность традициям, подчеркнув единство духовных ценностей и воинского долга», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в канун праздника военные пекари и повара испекли пасхальные куличи для личного состава своего соединения. Выпечка была сделана в том числе и по семейным рецептам бойцов, передававшимся из поколения в поколение.

«Ребята всегда встречают нас с улыбкой, всегда нам рады. Как бы тяжело не было доставить всё это на линию боевого соприкосновения, мы это делаем, проявляя тем самым заботу о личном составе, который выполняет задачи на передовой», — заявил начальник продовольственной службы с позывным Рацион.

Днем ранее сотрудники военной комендатуры Донецкой Народной Республики (ДНР) и представители организации «Народная дружина» привезли в Авдеевку праздничные куличи. Их освятили в городе и подарили жителям в преддверии Пасхи.

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский отметил, что в городе восстанавливают жилые дома и инфраструктуру, в том числе и храм Марии Магдалины, где проходило освящение праздничной снеди.