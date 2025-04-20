Япония может предложить США увеличение импорта риса как козырь в переговорах

Правительство Японии планирует предложить США увеличить объем импорта американского риса и соевых бобов в качестве козыря в переговорах с Соединенными Штатами. Об этом в субботу, 19 апреля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на японскую газету The Yomiuri Shimbun.

По данным издания, ранее на этой неделе в ходе обсуждений Вашингтон раскритиковал экспортные ограничения Токио и его систему распределения риса. Кроме того, в США призвали японскую сторону увеличить импорт мяса, морепродуктов и картофеля.

Переговорщик по торговым тарифам Японии Рёсэй Аказава начал диалог по снижению пошлин с министром финансов США Скоттом Бессентом на этой неделе, уточнили в агентстве. В настоящее время ведется подготовка ко второму раунду переговоров.

«Официальные лица США также выразили обеспокоенность по поводу предполагаемой несправедливости японских правил безопасности в отношении автомобилей и финансового бремени США, связанного с поддержкой оборонных усилий Японии», — говорится в публикации.

Американский лидер Дональд Трамп 10 апреля отложил введение пошлин на 90 дней для 75 стран из-за паники граждан. Бессент в свою очередь уточнил, что практически 70 стран связались с администрацией президента с просьбой о проведении переговоров по вопросу введенных пошлин. По его словам, на данный момент он совместно с торговым представителем США Джеймисоном Гриром ведет переговоры с официальными лицами Японии.