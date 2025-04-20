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В Индии 11 человек погибли и пять пострадали при обрушении здания в столице

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Фото: РИА Новости/Идрис Мохаммед
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В столице Индии Нью-Дели при обрушении четырехэтажного здания 11 человек погибли и пять пострадали. Об этом в субботу, 19 апреля, сообщает местный телеканал NDTV.

Спасатели всё еще пытаются вытащить тех, кто может всё еще быть в ловушке под обломками.

Обрушение произошло через несколько часов после того, как в городе прошел сильный ливень, сопровождавшийся ураганным ветром и грозами, уточнил телеканал. Однако официальные лица заявили, что причина обрушения всё еще расследуется.

Камера видеонаблюдения в соседнем переулке запечатлела момент обрушения здания. На кадрах видно, как внезапно вспыхнула искра и густое облако пыли заполнило переулок.

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Обрушение крыши ночного клуба Jet Set произошло в Санто-Доминго в Доминиканской Республике 8 апреля во время вечеринки исполнителя меренге Рубби Переса. Как 9 апреля сообщили «Известиям» в российском посольстве в стране, иностранных граждан среди погибших не оказалось.

Президент России Владимир Путин 9 апреля выразил соболезнования президенту Доминиканы Луису Абинадеру в связи с жертвами в результате обрушения здания в Санто-Доминго.

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