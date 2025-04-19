Российско-американский экипаж возвращается на Землю с МКС

Российско-американский экипаж корабля «Союз МС-26» начал возвращение на Землю после восьми месяцев работы на Международной космической станции (МКС). Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«Космонавты жили и работали на МКС с сентября прошлого года — проводили научные эксперименты, принимали корабли и выходили в открытый космос, делились с нами невероятными снимками с борта МКС», — говорится в заявлении.

В компании уточнили, что закрытие переходных люков между космическим кораблем и модулем «Рассвет» российского сегмента МКС ожидается с 21:35 до 21:55 по Москве.

8 апреля космический корабль «Союз МС-27» доставил экипаж, в составе которого российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким, к МКС. Уточняется, что он в автоматическом режиме пристыковался к узловому модулю «Причал» российского сегмента МКС в 11:58 мск.