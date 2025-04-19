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ООН приняла к сведению пасхальное перемирие РФ

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Thomas Trutschel
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Организация Объединенных Наций (ООН) приняла к сведению объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в честь Пасхи. Об этом 19 апреля сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы принимаем к сведению объявление Российской Федерацией временного пасхального перемирия. Мы последовательно призывали к установлению прочного режима прекращения огня на Украине и вновь подтверждаем нашу поддержку значимых усилий по установлению справедливого, долгосрочного и всеобъемлющего мира, который полностью учитывает суверенитет, независимость и территориальную целостность в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН», — говорится в его заявлении журналистам.

В свою очередь газета The Washington Post указала, что Путин объявил о временном прекращении огня на Украине по гуманитарным соображениям.

Россия объявила пасхальное перемирие. Что пишут СМИ

19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие. При этом он подчеркнул, что российские военные должны быть готовы к отражению возможных нарушений и провокаций со стороны украинских боевиков.

Тогда же министр иностранных дел Италии Антонио Таяни положительно оценил объявленное Путиным пасхальное перемирие.

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