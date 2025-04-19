ООН приняла к сведению пасхальное перемирие РФ

Организация Объединенных Наций (ООН) приняла к сведению объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в честь Пасхи. Об этом 19 апреля сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы принимаем к сведению объявление Российской Федерацией временного пасхального перемирия. Мы последовательно призывали к установлению прочного режима прекращения огня на Украине и вновь подтверждаем нашу поддержку значимых усилий по установлению справедливого, долгосрочного и всеобъемлющего мира, который полностью учитывает суверенитет, независимость и территориальную целостность в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН», — говорится в его заявлении журналистам.

В свою очередь газета The Washington Post указала, что Путин объявил о временном прекращении огня на Украине по гуманитарным соображениям.

19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие. При этом он подчеркнул, что российские военные должны быть готовы к отражению возможных нарушений и провокаций со стороны украинских боевиков.

Тогда же министр иностранных дел Италии Антонио Таяни положительно оценил объявленное Путиным пасхальное перемирие.