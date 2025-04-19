Глава МИД Италии положительно оценил объявленное Путиным пасхальное перемирие
Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие на Украине — это важный сигнал. Об этом в субботу, 19 апреля, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
«Хороший сигнал мира», — передает его слова газета Leggo.
Глава МИД Италии также добавил, что мир должен быть справедливым и прочным.
Ранее в этот день Путин объявил пасхальное перемирие. При этом он подчеркнул, что российские военные должны быть готовы к отражению возможных нарушений и провокаций со стороны украинских боевиков.