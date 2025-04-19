СК займется расследованием преступлений ВСУ в ДНР и Херсонской области

Сотрудники Следственного комитета (СК) России займутся расследованием преступлений вооруженных формирований Украины (ВФУ) в отношении мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) и Херсонской области. Об этом 19 апреля сообщили в СК РФ.

«По информации органов исполнительной власти, вследствие украинской вооруженной агрессии в жилом массиве «Комсомолец» ДНР получил ранение мирный житель Горловки», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Там добавили, что житель Херсонской области получил ранения после атаки боевиков киевского режима на город Новая Каховка.

СК РФ займется установлением всех обстоятельств и круга лиц, причастных к совершению преступлений.

В СК 15 апреля сообщили о возбуждении уголовного дела по факту массированной атаки украинских дронов на жилые дома в Курске. По данным СК, при осмотре мест происшествий военными следователями обнаружены фрагменты БПЛА, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства.