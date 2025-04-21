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События недели в фотографиях: Пасха, переговоры Путина и эмира Катара, рекордная жара в Москве

Что важного случилось в России и мире в минувшие дни
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Москва
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
По-настоящему летняя погода в Москве обновила суточные рекорды. На Пасху воздух прогрелся до отметки +24,4 °C. Как сообщили специалисты центра погоды «Фобос», таким образом был установлен «третий подряд и четвертый в апреле» суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Другие значимые события недели — в фотогалерее «Известий»
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Трамвай
Фото: ТАСС/Валерия Калугина
В Москве состоялся парад исторических трамваев. 11 ретровагонов прошли по специальному маршруту в честь 126-летия запуска первого столичного трамвая
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Полк
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
На Соборной площади Кремля прошла первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка ФСО России
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Благодатный огонь
Фото: REUTERS/Ammar Awad
Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме успешно доставили в Москву в Страстную субботу Пасхальной недели
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Обмен документами
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамин бен Хамад Аль Тани провели переговоры в Москве. Лидеры обсудили конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы двустороннего сотрудничества
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В Нью-Дели при обрушении здания погибли 11 человек
Фото: REUTERS/Adnan Abidi
Как минимум 11 человек погибли в результате обрушения здания в столице Индии Нью-Дели
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Открытие памятника военкору «Известий» Семену Еремину
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Памятник погибшему военкору «Известий» Семену Еремину установили на Троекуровском кладбище в Москве
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Сектор Газа
Фото: REUTERS/Hatem Khaled
Израиль официально признал ошибкой удары по бригадам скорой помощи на юге сектора Газа
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ММКФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В театре «Россия» состоялась торжественная церемония открытия 47-го Московского международного кинофестиваля
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Пасха
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Христиане по всему миру встретили Пасху. Президент России Владимир Путин поздравил россиян и всех православных с важнейшим праздником Светлого Воскресения Христова. Патриарх Кирилл в своей речи пожелал россиянам крепкого мира
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Забег
Фото: REUTERS/Tingshu Wang
В Китае прошел первый полумарафон для людей и роботов. Победа осталась за «живым бегуном», который финишировал за 1 ч 2 мин. Лучший результат среди роботов показал образец Tiangong Ultra, созданный Пекинским центром инноваций. На преодоление дистанции ему потребовалось 2 ч 40 мин
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