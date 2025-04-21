События недели в фотографиях: Пасха, переговоры Путина и эмира Катара, рекордная жара в Москве

По-настоящему летняя погода в Москве обновила суточные рекорды. На Пасху воздух прогрелся до отметки +24,4 °C. Как сообщили специалисты центра погоды «Фобос», таким образом был установлен «третий подряд и четвертый в апреле» суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Другие значимые события недели — в фотогалерее «Известий»