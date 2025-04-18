Кадры решают: как прошло открытие 47-го ММКФ
Жюри основного конкурса: режиссеры Корнел Георгицэ, Алексей Герман – младший, актеры Джон Робинсон, Марьяна Спивак, Бушра и председатель жюри Луис Миньярро (слева направо) на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля.
Актриса Валерия Кожевникова.
Съемочная группа фильма открытия «В списках не значился» по повести Бориса Васильева.
Режиссер Алексей Учитель.
Актриса Елена Подкаминская.
Режиссер Светлана Дружинина и ее супруг оператор Анатолий Мукасей.
Режиссер Анна Матисон.
Писатель, сценарист Александр Цыпкин.
Певица Таша Белая.
Актер Михаил Тарабукин.
Певица Жасмин.
Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков и председатель жюри Луис Миньярро на церемонии открытия 47-го Московского международного кинофестиваля.
Актер Алексей Гуськов.
Съемочная группа во время представления фильма открытия «В списках не значился» по повести Бориса Васильева.
Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков и художественный руководитель театра «Современник» и Театра Олега Табакова Владимир Машков, получивший специальный приз «Верю. Константин Станиславский».