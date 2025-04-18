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Кадры решают: как прошло открытие 47-го ММКФ

В Москве открылся очередной Международеый кинофестиваль
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Актриса Настасья Самбурская на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского Международного кинофестиваля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
17 апреля прошла церемония открытия 47-го Московского международного кинофестиваля. Лейтмотивом праздника кино в этом году станет 80-летие великой Победы. Репортаж с красной дорожки - в фотогалерее "Известий"
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Жюри основного конкурса: режиссеры Корнел Георгицэ, Алексей Герман младший, актеры Джон Робинсон, Марьяна Спивак, Бушра и председатель жюри Луис Миньярро (слева направо) на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского Международного кинофестиваля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Жюри основного конкурса: режиссеры Корнел Георгицэ, Алексей Герман – младший, актеры Джон Робинсон, Марьяна Спивак, Бушра и председатель жюри Луис Миньярро (слева направо) на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля

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Актриса Валерия Кожевникова на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского Международного кинофестиваля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Актриса Валерия Кожевникова.

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Съемочная группа фильма открытия «В списках не значился» по повести Бориса Васильева на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского Международного кинофестиваля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Съемочная группа фильма открытия «В списках не значился» по повести Бориса Васильева.

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Режиссер Алексей Учитель на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского Международного кинофестиваля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Режиссер Алексей Учитель.

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Актриса Елена Подкаминская на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского Международного кинофестиваля.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Актриса Елена Подкаминская.

На весь экран
Режиссер Светлана Дружинина и ее супруг оператор Анатолий Мукасей на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского Международного кинофестиваля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Режиссер Светлана Дружинина и ее супруг оператор Анатолий Мукасей.

На весь экран
Режиссер Анна Матисон на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского Международного кинофестиваля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Режиссер Анна Матисон.

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Писатель, сценарист Александр Цыпкин на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского Международного кинофестиваля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Писатель, сценарист Александр Цыпкин.

На весь экран
Певица Таша Белая на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского Международного кинофестиваля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Певица Таша Белая.

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Актер Михаил Тарабукин на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского Международного кинофестиваля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Актер Михаил Тарабукин.

На весь экран
Певица Жасмин на красной дорожке перед церемонией открытия 47-го Московского Международного кинофестиваля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Певица Жасмин.

На весь экран
Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков и председатель жюри Луис Миньярро на церемонии открытия 47-го Московского Международного кинофестиваля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков и председатель жюри Луис Миньярро на церемонии открытия 47-го Московского международного кинофестиваля

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На весь экран
Актер Алексей Гуськов на церемонии открытия 47-го Московского Международного кинофестиваля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Актер Алексей Гуськов.

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Съемочная группа во время представления фильма открытия «В списках не значился» по повести Бориса Васильева на церемонии открытия 47-го Московского Международного кинофестиваля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Съемочная группа во время представления фильма открытия «В списках не значился» по повести Бориса Васильева.

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Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков и художественный руководитель театра «Современник» и Театра Олега Табакова Владимир Машков, получивший специальный приз «Верю. Константин Станиславский» на церемонии открытия 47-го Московского Международного кинофестиваля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков и художественный руководитель театра «Современник» и Театра Олега Табакова Владимир Машков, получивший специальный приз «Верю. Константин Станиславский».

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Открытие 47-го Московского международного кинофестиваля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Ювелирная компания Mercury изготовила главные призы кинофестиваля — это статуэтки, изображающие святого Георгия верхом на серебряном коне, поражающего копьем дракона. Фигура «Золотого святого Георгия» выполнена из позолоченного серебра, а фигура «Серебряного святого Георгия» — из серебра.
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