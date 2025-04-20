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Радость и свет: как православный мир встретил Пасху

Праздник Воскресения Христова отмечался по всей планете
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ХХС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Православные христиане в этом году отмечают праздник Пасхи 20 апреля. Как встретили Светлое Христово Воскресение в России и других странах — в фотогалерее "Известий"
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Пасха
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Церковь Мефодия и Кирилла на Дубровке

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Калининград
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Калининград. Храм Христа Спасителя на площади

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Церковь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Церковь Мефодия и Кирилла на Дубровке

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Симферополь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Олег Зайковский

Симферополь. Пасха. Кафедральный Александро-Невский собор.

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Огонь
Фото: REUTERS/Ammar Awad

Люди собираются в храме Гроба Господня в день церемонии схождения Благодатного огня в Старом городе Иерусалима.

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Огонь
Фото: REUTERS/Ammar Awad

Люди собираются в храме Гроба Господня в день церемонии схождения Благодатного огня в Старом городе Иерусалима

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Православные
Фото: REUTERS/Jamal Awad

Эфиопские православные верующие принимают участие в церемонии схождения Благодатного огня в эфиопской части храма Гроба Господня в Старом городе Иерусалима

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Огонь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Погуляй

Схождение Благодатного огня. Иерусалим

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Встреча огня
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Встреча Благодатного огня, доставленного делегацией Фонда Андрея Первозванного, в аэропорту Внуково-3.

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Хабаровск
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Кошелева

Хабаровск. Спасо-Преображенский кафедральный собор

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Кишинев
Фото: РИА Новости/Родион Прока
Священнослужители на церемонии встречи Благодатного огня в Кишиневе
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Верующие
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Верующие и священнослужители во время пасхального крестного хода во Владивостоке

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Екатеринбург
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Солодков

Свято-Троицкий кафедральный собор в Екатеринбурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Москва, Храм Христа Спасителя

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Собор
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Заходской

Владимирский собор в Херсонесе

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Баку
Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев

Пасхальное богослужение в Кафедральном соборе Святых Жен-мироносиц в Баку

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Греция
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Онойко

Афины, Греция. Кафедральный храм Агиа Фотини

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Болгария
Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Пасхальное бдение перед собором Св. Александра Невского. София, Болгария

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