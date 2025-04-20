Радость и свет: как православный мир встретил Пасху
Церковь Мефодия и Кирилла на Дубровке
Калининград. Храм Христа Спасителя на площади
Церковь Мефодия и Кирилла на Дубровке
Симферополь. Пасха. Кафедральный Александро-Невский собор.
Люди собираются в храме Гроба Господня в день церемонии схождения Благодатного огня в Старом городе Иерусалима.
Люди собираются в храме Гроба Господня в день церемонии схождения Благодатного огня в Старом городе Иерусалима
Эфиопские православные верующие принимают участие в церемонии схождения Благодатного огня в эфиопской части храма Гроба Господня в Старом городе Иерусалима
Схождение Благодатного огня. Иерусалим
Встреча Благодатного огня, доставленного делегацией Фонда Андрея Первозванного, в аэропорту Внуково-3.
Хабаровск. Спасо-Преображенский кафедральный собор
Верующие и священнослужители во время пасхального крестного хода во Владивостоке
Свято-Троицкий кафедральный собор в Екатеринбурге
Москва, Храм Христа Спасителя
Владимирский собор в Херсонесе
Пасхальное богослужение в Кафедральном соборе Святых Жен-мироносиц в Баку
Афины, Греция. Кафедральный храм Агиа Фотини
Пасхальное бдение перед собором Св. Александра Невского. София, Болгария