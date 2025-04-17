Главное — корочка: как готовят настоящие куличи

20 апреля христиане отмечают важней церковный праздник — Пасху. В этом году дата торжества совпадает как у православных верующих, так и у католиков. Незаменимым угощением праздничного стола является кулич, символизирующий Воскресение Христово. Как выпекают пасхальный хлеб студенты Международного открытого колледжа — в фотогалерее «Известий»