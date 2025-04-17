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Главное — корочка: как готовят настоящие куличи

Какой смысл несет главный символ Пасхи 
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Производство куличей в Международном открытом колледже
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
20 апреля христиане отмечают важней церковный праздник — Пасху. В этом году дата торжества совпадает как у православных верующих, так и у католиков. Незаменимым угощением праздничного стола является кулич, символизирующий Воскресение Христово. Как выпекают пасхальный хлеб студенты Международного открытого колледжа — в фотогалерее «Известий»
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Производство куличей в Международном открытом колледже
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Классические куличи готовят из муки высшего сорта с прессованными или сухими дрожжами. Тесто должно подняться минимум трижды
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Производство куличей в Международном открытом колледже
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Придать куличу аромат можно, добавив в тесто ванилин или ванильный сахар, мускатный орех, цедру или корицу
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Производство куличей в Международном открытом колледже
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Чтобы выпечка получилась мягкой и красивого золотистого цвета, сахар для теста должен быть мелким, а яичные желтки — яркими
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Производство куличей в Международном открытом колледже
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Традиционно куличи выпекали в металлических ведерках в русской печи. Сейчас их готовят в специальных высоких формах, смазанных сливочным или растительным маслом. Время выпечки зависит от размеров формы
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Производство куличей в Международном открытом колледже
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В древности выпекание куличей считалось настоящим обрядом, а каждая хозяйка хранила секреты семейного рецепта, которые впоследствии передавала дочери
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Производство куличей в Международном открытом колледже
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В наше время можно встретить множество вариантов пасхального хлеба. Традиционно начинкой для кулича выступает изюм, а сверху его украшают белковой глазурью
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Производство куличей в Международном открытом колледже
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Еще для украшения чаще всего используют сушеные фрукты, орехи, сахарный мак и крашеное пшено. Именно последний вариант считается классическим
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Производство куличей в Международном открытом колледже
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Хоть куличи и являются дрожжевой выпечкой, их можно хранить достаточно долго — готовое изделие никогда не покрывается плесенью и медленно сохнет
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Производство куличей в Международном открытом колледже
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Раньше хозяйки пекли несколько куличей, предназначенных для разных целей. Один ставили во главе стола, другой — отдавали церкви, третий могли использовать для обрядов ради хорошего урожая
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Производство куличей в Международном открытом колледже
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Верхняя часть кулича наделялась сакральным смыслом, поэтому ее старались сохранить
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Производство куличей в Международном открытом колледже
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Цилиндрическая форма кулича связана с церковной практикой выпекать артос. Настоящий еврейский священный хлеб должен быть плоским, а узнаваемый в России вид пасхального хлеба пришел к нам из Франции
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Производство куличей в Международном открытом колледже
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Освященный кулич и пасхальные яйца — не просто еда, а символы праздника, поэтому выбрасывать их считается большим неуважением. Остатки стола следует отнести обратно в церковь или насушить сухариков
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