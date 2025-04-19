Паломница назвала чудом схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня

Паломники передали друг другу Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом 19 апреля сообщил корреспондент «Известий».

«Вот чудо — святой огонь, Благодатный огонь. Можно умываться этим огнем, он не сжигает <…> Людей очень много, огня много, поэтому израильские пожарники сейчас тоже находятся в состоянии повышенной тревожности, чтобы не случилось пожара. Люди радуются, этот священный момент происходит раз в год», — передает журналист Никита Кулюхин.

Христианка Елизавета назвала Благодатный огонь символом добра, любви и благополучия для всех верующих. Девушке посчастливилось увидеть его схождение и получить его частичку.

«Чудесно находиться в этом прекрасном месте. Это большое чудо, просто невероятное», — поделилась она.

Благодатный огонь сошел в храме ранее в этот день. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь в иерусалимском храме Гроба Господня и направляется в аэропорт «Бен-Гурион», чтобы доставить огонь в Россию.

Благодатный огонь — одно из самых почитаемых чудес в христианском мире, которое ежегодно происходит в Великую субботу, накануне Пасхи, в храме Гроба Господня в Иерусалиме.