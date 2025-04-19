За двое суток в Газе погибли более 90 человек
В результате авиаударов Израиля по сектору Газа погибли более 90 человек за последние 48 часов. Об этом 19 апреля сообщило Associated Press со ссылкой на министерство здравоохранения Газы.
«Израильские удары в Газе убили более 90 человек за последние 48 часов, сообщило в субботу министерство здравоохранения Газы. Кроме того, израильские войска наращивают атаки, чтобы оказать давление на ХАМАС для освобождения своих заложников», — сказано в сообщении.
В ночь на 19 апреля погибли по меньшей мере 15 человек, в том числе женщины и дети, некоторые из которых находились в обозначенной гуманитарной зоне.
Как заявляет издание, Израиль намерен атаковать всю Газу и оккупировать «зоны безопасности» внутри сектора.
Ранее, 15 апреля, турецкая газета Daily Sabah сообщила со ссылкой на министерство здравоохранения Газы, что с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в анклаве погибло более 51 тыс. человек. Кроме того, свыше 116 тыс. жителей сектора Газа получили ранения.