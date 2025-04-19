ВСУ за сутки 10 раз атаковали объекты энергетики в России
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 10 раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры. Об этом 19 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«За прошедшие сутки зафиксировано 10 атак ВСУ на объекты российской энергетики. В Белгородской области, <…> Брянской области, <…> в Донецкой Народной Республике, <…> и в Херсонской области», — говорится в сообщении.
В частности, в Белгородской области после атаки дрона была повреждена и отключилась высоковольтная линия Белгород – Рудник. Кроме того, после обстрела в Шебекинском районе в селе Новая Таволжанка был посечен надземный стальной распределительный газопровод.
В Брянской области в результате атак, что привели к обрыву проводов, отключилась высоковольтная линия, часть потребителей в Климовском районе осталась без света. В районе Зерново отключилась высоковольтная линия, без электроснабжения оставалась часть жителей Суземского района. Также были атакованы электроподстанция Светово (детонации боезаряда не произошло) и высоковольтная линия и трансформаторная подстанция в Севском районе.
В ДНР в результате обстрела боевиков отключилась высоковольтная линии Ильич – Насосная. В Херсонской области утром 18 апреля противник подверг артиллерийскому обстрелу электроподстанцию «Каховская».
Ранее в этот день сообщалось, что военные следователи установили имена командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), руководивших массированной воздушной атакой на Курск в ночь на 15 апреля. Уточнялось, что в результате беспилотной атаки в городе погибла пожилая женщина, еще девять человек пострадали.