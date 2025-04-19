Следователи установили трех причастных к атаке БПЛА на Курск командиров ВСУ

Военные следователи установили имена командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), руководивших массированной воздушной атакой на Курск в ночь на 15 апреля. Об этом в субботу, 19 апреля, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Военными следователями во взаимодействии с Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России установлены украинские командиры, причастные к массированной атаке на Курск 15 апреля», — сообщила она.

В числе фигурантов — командир 14-го отдельного полка беспилотных систем ВФУ полковник Дмитрий Бондарович, командир 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов Воздушных сил ВФУ полковник Андрей Дзяний, а также заместитель командира 383-й отдельной бригады Виталий Сендзюк.

«Под их командованием украинские боевики задействовали более 100 дронов для атаки на Курск», — заявила Петренко.

Уточняется, что в результате беспилотной атаки в городе погибла пожилая женщина, еще девять человек пострадали. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, а также машины скорой помощи.

В настоящее время принимаются меры к установлению местонахождения боевиков.

15 апреля ВСУ за сутки шесть раз атаковали объекты российской энергетики. Удары были нанесены по Брянской, Курской и Херсонской областям. В частности, боевики атаковали беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) высоковольтную линию, расположенную в Железнодорожном округе Курска. В результате жители остались без электроэнергии.

Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» и п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).