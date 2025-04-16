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СК возбудил уголовное дело в связи с атакой ВСУ на энергообъект в Курске

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Фото: t.me/sledcom_press
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Уголовное дело возбуждено в связи с целенаправленной атакой боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергообъект в Курске. Об этом 16 апреля сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Следствие установило, что ВСУ 15 апреля 2025 года атаковали беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) высоковольтную линию, расположенную в Железнодорожном округе Курска. В результате жители остались без электроэнергии.

Уточняется, что лиц, причастных к преступлению, привлекут к ответственности.

Срывоопасная ситуация: продлит ли Москва мораторий на удары по энергоструктуре
ВСУ за месяц атаковали объекты в РФ не менее 107 раз

Ранее, 15 апреля, сообщалось, что ВСУ за сутки шесть раз атаковали объекты российской энергетики. Удары были нанесены по Брянской, Курской и Херсонской областям. В Курской области зафиксировали атаки на газопроводы в областном центре, в результате которых было прекращено газоснабжение 186 абонентов.

28 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, если украинская сторона продолжит нарушать соответствующие договоренности.

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