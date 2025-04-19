Четыре человека пострадали при столкновении автобуса и двух легковушек в Уфе
Четыре человека пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей в Уфе. Об этом 19 апреля сообщило главное управление МЧС РФ по Башкирии.
Уточняется, что ДТП произошло около остановки «Универмаг «Уфа» на проспекте Октября. Детали происшествия не известны.
Согласно данным ГУ МЧС, в результате аварии четыре человека получили травмы, их госпитализировали. По информации врачей, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
«Причины ДТП устанавливают сотрудники ГАИ», — указано в Telegram-канале ведомства.
В этот же день в Иркутской области в ДТП, спровоцированном выездом на встречную полосу, погиб человек. По предварительной информации, 27-летний водитель Nissan Sunny, направляясь из Братска в Тулун, не справился с управлением, и его автомобиль столкнулся с Lexus RX450h.