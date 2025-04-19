В Китае запустили шесть спутников Shiyan-27 для исследования космоса
На севере Китая в провинции Шаньси запустили шесть новых спутников Shiyan-27 в целях исследования космоса. Об этом в субботу, 19 апреля, сообщило агентство Xinhua.
Ракеты-носители Long March-6 со спутниками запустили с космодрома Тайюань в 06:51 (местное время, 01:51 по мск).
Уточняется, что это 570-й полет в космос для серии ракет Long March-6.
Как указали в агентстве, Shiyan-27 используется для изучения космоса и технологических испытаний.
Ранее, 16 марта, ракета-носитель «Ангара-1.2» с военными спутниками стартовала с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны России (космодром Плесецк) в Архангельской области. Затем ракета вывела на орбиту военные спутники.