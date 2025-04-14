Девушки и звезды: «гламурный» полет женского экипажа прошел в штатном режиме

Шесть женщин отправились в полет Blue Origin в рамках 31-й миссии суборбитального корабля New Shepard. Среди них — невеста основателя компании Джеффа Безоса Лорен Санчес и певица Кэти Перри. Запуск, который в прессе назвали гламурным, прошел успешно. Многие опрошенные «Известиями» эксперты посчитали шумиху вокруг миссии маркетинговым ходом, однако часть из них назвала пуск важным для развития частной космонавтики. Подробнее о звездном полете и его значении — в материале «Известий».

Женский суборбитальный полет

Запуск суборбитального корабля New Shepard компании Blue Origin прошел штатно. На борту был первый полностью женский экипаж с момента полета Валентины Терешковой в 1963 году. В его состав вошли: певица Кэти Перри, телеведущая CBS Mornings Гэйл Кинг, писательница и ученый-исследователь в области биоастронавтики Аманда Нгуен, генеральный директор STEMBoard и в прошлом ученый NASA Аиша Боу, кинопродюсер Керианн Флинн и руководитель миссии Лорен Санчес — невеста основателя компании Blue Origin Джеффа Безоса.

Певица Кэти Перри, телеведущая CBS Mornings Гэйл Кинг, писательница и ученый-исследователь в области биоастронавтики Аманда Нгуен, генеральный директор STEMBoard и в прошлом ученый NASA Аиша Боу, кинопродюсер Керианн Флинн и руководитель миссии Лорен Санчес — невеста основателя компании Blue Origin Джеффа Безоса Фото: Legion-Media/Blue Origin Instagram via Bestim

— Полагаю, что эта миссия нужна больше для поддержания Blue Origin в космическо-туристической повестке. Она носит маркетинговый смысл. Плюс, возможно, в миссию заложена отработка технических решений. В целом новизны она не представляет — полет к линии Кармана был преодолен более 60 лет назад, — рассказал гендиректор аэрокосмической корпорации «Новый космос», эксперт рынка Национальной технологической инициативы «Аэронет» Антон Алексеев.

Справка «Известий» Линия Ка́рмана — высота, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом и является верхней границей государств. В соответствии с определением Международной авиационной федерации (ФАИ) линия Кармана находится на высоте 100 км над уровнем моря.

Запуск корабля New Shepard стал уже четвертым в 2025 году. Статистика у компании Blue Origin вызывает доверие — из 32 космических миссий 31 прошла успешно и суборбитальное путешествие женского экипажа стало девятой подряд реализованной миссией. Единственный в истории компании провальный запуск частной миссии NS-23 прошел без участия живого экипажа и закончился неисправностью одного из бустеров.

Перед вылетом Джеффри Безос дал напутственные слова экипажу. В частности, он отметил, что с нетерпением ждет их возвращения, чтобы увидеть, как полет изменит их.

Фото: REUTERS/Blue Origin

«Я счастлив за вас и не хочу оставаться на Земле. Хочу полететь с вами. Всех люблю, с Божьей помощью», — сказал миллиардер. Вскоре он вновь обнимал свою невесту Лорен Санчес.

По словам Лорен Санчес, после возвращения на Землю она взглянула на мир другими глазами. Она осознала, что все границы незначительны. Эти штаты, эти государства, которые разделяют нас, они ничтожны, заявила она.

Трансляция запечатлела все детали путешествия, включая крики девушек на обратном пути к Земле. В частности, Кэти Перри закричала «Боже мой!», фрагмент записи с этим криком быстро набрал популярность в иностранных соцсетях. Сам полет продлился 11 минут, он завершился успешным возвращением экипажа без каких-либо травм и происшествий.

— С технической точки зрения суборбитальные полеты New Shepard — это отработанная технология: автоматизированный запуск, выведение капсулы на высоту 100+ км (вблизи линии Кармана), 3–4 минуты невесомости и посадка на парашютах. Главное здесь — не инновационность, а стабильность и безопасность как база для массового продукта. Подготовка экипажа занимает всего пару дней — это принципиально новая парадигма: из космонавтов в пассажиры , — сказал «Известиям» эксперт по технологиям, управляющий партнер агентства цифровых коммуникаций Heads'made Ярослав Мешалкин.

В чем миссия New Shepard с Кэти Перри и Лорен Санчес на борту

Полет женского экипажа на борту New Shepard от Blue Origin — это символическое, культурное и стратегически выверенное событие , уверен Ярослав Мешалкин.

Поп-звезда Кэти Перри выходит из капсулы Фото: REUTERS/Blue Origin

— За глянцевым фасадом девичника и шутками про накладные ресницы скрывается тонкая и вполне осознанная работа по продвижению частного космоса, инклюзивности и, не в последнюю очередь, бренда Джеффа Безоса. Это не просто туристический суборбитальный полет, это инфлюенсерская миссия, — подчеркнул специалист.

По словам эксперта по коммуникациям, когда в полете участвуют Кэти Перри, Гэйл Кинг и другие медиаперсоны, аудитория измеряется не тысячами, как в случае традиционных космических запусков, а сотнями миллионов. А упаковка космоса в формат «космической вечеринки» — это эффективный способ расширить культурную зону притяжения индустрии, которая еще недавно воспринималась как клуб для инженеров и миллиардеров.

Справка «Известий» New Shepard — многоразовый космический корабль для суборбитальных полетов. Он состоит из ракеты-носителя и капсулы с экипажем, рассчитанной на шесть человек. Корабль полностью управляется бортовыми компьютерами, без участия пилотов или наземных служб, и предназначен для космического туризма. Пассажирская капсула оснащена огромными иллюминаторами, чтобы туристам было удобнее наблюдать за тем, что происходит за бортом.

Важно подчеркнуть и гендерный аспект — за исключением Терешковой, полностью женский экипаж в космосе — это почти уникальное событие. Инициатива Лорен Санчес — это не просто PR-шаг, это манифест: женщины должны быть не только в науке и инженерии, но и в лицах будущего космоса.

Фото: REUTERS

Blue Origin важно показать, что они до сих пор участвуют в космической гонке. И женский экипаж дает мощный информационный импульс программе полетов Джеффа Безоса, рассказал инженер-разработчик, преподаватель факультета технологического предпринимательства университета «Синергия» Андрей Славянский.

— С точки зрения освоения космоса это незначительный шаг. Он может быть важен только как источник дополнительной информации для осуществления таких полетов в будущем, когда на низкой околоземной орбите могут появиться обитаемые корабли для туристов и путешественников, — отметил эксперт.

Этот запуск можно назвать скорее имиджевой историей, полет этот интересен тем, что экипаж состоит чисто из женщин.

— Но я бы вообще запустил на их месте какое-нибудь космическое реалити-шоу. Это было бы намного интереснее публике. Получилась бы такая, знаете, бизнес-модель. А космические туристы — это же не такая редкость сейчас, как много лет назад. У нас Юлия Пересильд летала в космос на съемки фильма «Вызов». Пошла ее карьера резко в гору? Я бы не сказал. Не исключено, конечно, что Кэти Перри затаскают после этого по каким-то суперкоммерческим эфирам, — полагает музыкальный критик Евгений Бабичев.

Фото: Legion-Media/PASocialIT/IPA/Sipa USA

Что касается наших артисток, то на российской сцене немало девушек в прекрасной физической форме, любую из них можно было бы отправить в космос — это и Клава Кока, и Люся Чеботина, и Полина Гагарина, и другие артистки, отметил в разговоре с «Известиями» продюсер Павел Рудченко.