Ракета «Ангара-1.2» вывела на орбиту военные спутники
Ракета «Ангара-1.2» вывела на орбиту военные спутники. Об этом 16 марта сообщили в Минобороны РФ.
«В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС (Воздушно-космических сил. — Ред.)», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что с космическими аппаратами установили и поддерживают устойчивую телеметрическую связь. Бортовые системы функционируют в штатном режиме.
Ракета-носитель «Ангара-1.2» с военными спутниками стартовала ранее в этот день с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны России (космодром «Плесецк») в Архангельской области. Отмечалось, что запуск и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.