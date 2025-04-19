Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне СВО

Расчет буксируемой пушки М-46 группировки войск «Центр» уничтожил замаскированный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Об этом в субботу, 19 апреля, сообщили в Минобороны России.

«Военнослужащие расчета 130-мм буксируемой пушки М-46 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции», — сообщили в ведомстве.

После того как точные координаты цели были переданы на позицию артиллерийского расчета, бойцы навели орудие и серией 130-мм осколочно-фугасных снарядов успешно поразили замаскированный в лесополосе опорный пункт противника.

Как указали в Минобороны РФ, стрельба велась с закрытой огневой позиции на дальности более 17 км. Огонь корректировали разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), благодаря чему цель была уничтожена с минимальным количеством выстрелов.

После выполнения боевой задачи артиллеристы замаскировали орудие и укрылись в блиндаже.

«В мою задачу входит наводка: наводим орудие, [производим] вычисление. В основном орудие легкое, поддается очень хорошо обучению. Я научился на нем за сутки работать. <…> Очень большая гордость за весь расчет, начиная от всех офицеров, за всех пацанов, кто принимает участие в стрельбе, в работе», — рассказал старший наводчик Фаниль Ахметкиряев.

Ранее, 18 апреля, пресс-служба Росгвардии сообщила, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) в заброшенном здании росгвардейцы обнаружили схрон ВСУ с оружием западного производства. Специалисты нашли бельгийский пулемет, гранаты, минометную мину, а также тротиловые шашки и патроны различных калибров.