В Москве на пасхальных богослужениях ожидают не менее 1,5 млн верующих

В Москве на богослужениях в ночь с 19 на 20 апреля ожидают не менее 1,5 млн верующих. Об этом в субботу, 19 апреля, сообщил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

«Так как в эти дни Пасха отмечается не только православными, то на богослужениях ожидаем свыше 1,5 млн верующих. Православных храмов в столице будет открыто более 540, с учетом других конфессий их количество превышает 580», — рассказал он в беседе ТАСС.

Что касается работы общественного транспорта, то метро и МЦК будут открыты на вход до 02:00 ночи, а некоторые наземные виды столичного транспорта будут развозить пассажиров до 03:30.

18 апреля на службе в Страстную пятницу в Сретенском монастыре в Москве вынесли Туринскую плащаницу. На кадрах «Известий» можно увидеть, как ее вынесли священнослужители через диаконские боковые двери. Затем плащаницу поместили в середине храма, после чего началась молитва.