На службе в Сретенском монастыре вынесли Туринскую плащаницу

На службе в Страстную пятницу в Сретенском монастыре в Москве 18 апреля вынесли Туринскую плащаницу.

На кадрах «Известий» можно увидеть, как ее вынесли священнослужители через диаконские боковые двери. Затем плащаницу поместили в середине храма, после чего началась молитва.

В этот же день итальянские ученые в преддверии праздника Пасхи рассказали о первом достоверном установлении подлинности Туринской плащаницы, в которую обернули Иисуса Христа после его распятия. В результате их работы было подтверждено, что артефакту на самом деле больше 2 тыс. лет.

Подробнее — в «Итоговой программе с Петром Марченко», которая выйдет на телеканале РЕН ТВ в воскресенье, 20 апреля, в 23:00.