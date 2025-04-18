Ученые в Италии достоверно установили подлинность Туринской плащаницы

Итальянские ученые в преддверии праздника Пасхи впервые достоверно установили подлинность Туринской плащаницы, в которую обернули Иисуса Христа после его распятия. Ученые 18 апреля впервые рассказали, как поставлена точка в многовековом споре.

Всë время с момента обретения плащаницы на Западе велись дискуссии на предмет ее подлинности. В Великую пятницу сомнения скептиков развеяли: проведенное уникальное исследование подтвердило, что святыне действительно больше 2 тыс. лет. Свет на одну из самых сокровенных христианских тайн пролил исследовательский институт с лабораторией в итальянском городе Бари. Директор института Чинзия Джаннини рассказала, какую работу провели ученые.

«Это всë оборудование, которое мы использовали для изучения нитей, скрытых внутри волокон ткани, из которой была соткана Туринская плащаница», — показала Джаннини, демонстрируя специальный агрегат для анализа.

Знаменитую реликвию — фрагмент древней ткани, который сохранил частицы крови Христа — просветил рентгеновский луч из центра прибора.

«Можно сделать вывод, что Туринская плащаница имеет двухтысячелетнюю историю. Это результат, полученный с помощью новой рентгеновской техники, которая позволяет датировать образцы. Плащаница подлинная и на ней действительно было тело Иисуса из Назарета в момент его погребения», — рассказал ученый-исследователь Либерато Де Каро корреспонденту «Известий» Виталию Чащухину.

Ученые и сами еще сильнее поверили, что в их руках на самом деле находится буквально «частица Бога». Теперь они планируют к уже имеющейся физической копии плащаницы добавить еще и цифровую, чтобы хотя бы с помощью интернета привести в церковь и молодежь.

Подробнее — в «Итоговой программе с Петром Марченко», которая выйдет на телеканале РЕН ТВ в воскресенье, 20 апреля, в 23:00.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» 18 апреля рассказал, как в Бари готовятся к празднованию Пасхи. Паломники из России, несмотря на сложности с оформлением виз и отсутствие прямых авиарейсов, смогли добраться до итальянского города, где хранятся мощи одного из самых почитаемых в РФ святых Николая Чудотворца, чтобы встретить там главный православный праздник.