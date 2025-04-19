Патриарх Иерусалимский приветствовал доставку Благодатного огня в Россию

Патриарх Иерусалимский Феофил III 18 апреля благословил делегацию Фонда Андрея Первозванного (ФАП) по принесению Благодатного огня в Россию и выразил благодарность за это.

«Ваша миссия, которую вы осуществляете здесь, очень важна для христианского присутствия и стабильности. Я хотел бы благословить вас и поблагодарить вас, ваши семьи и ваших друзей», — заявил он «РИА Новости».

По его словам, подобные поступки особенно важны во времена, когда люди стремятся к разрушению.

18 апреля на службе в Страстную пятницу в Сретенском монастыре в Москве вынесли Туринскую плащаницу. На кадрах «Известий» можно увидеть, как ее вынесли священнослужители через диаконские боковые двери. Затем плащаницу поместили в середине храма, после чего началась молитва.