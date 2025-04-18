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Диетолог объяснила опасность мяса с кровью

Диетолог Королева: продукты с кровью могут переносить паразитов
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Фото: Global Look Press/Creativ Studio Heinemann
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Диетолог Маргарита Королева предупредила, что употребление продуктов с кровью может занести в организм паразитов.

В беседе с «Радио 1» в пятницу, 18 апреля, специалист объяснила, что максимальная обработка пищевых продуктов дает возможность получить все необходимые компоненты из их состава.

«Максимальная прожарка или вареное состояние продукта — это гарант того, что в организм не попадет ни один из вирусов, бактерий или паразитов из состава продукта», — рассказала Королева.

По ее словам, не разрушенные до аминокислотного уровня белки, которые находятся в продуктах с кровью, может усвоить не каждый организм. Кроме того, потребление таких продуктов чревато попаданием в организм паразитов.

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В ноябре нутрициолог Марина Мальцова рассказала, что в организме каждого человека могут появляться различные паразиты. Важно помнить о мытье рук после улицы и перед приемом пищи, отмечает 360.ru. Кроме того, необходимо полностью обрабатывать сырое мясо, яйца и птицу. Снизить вероятность заражения паразитами поможет употребление продуктов с витаминами и антиоксидантами, например моркови, граната, чеснока, имбиря, тыквенных семечек и специй, сообщает сайт kp.ru.

Ранее хирург Александр Умнов предупредил об опасных последствиях употребления мяса с кровью. В беседе с «Известиями» он отметил, что такое мясо может оказаться источником бактериальной инфекции, например кампилобактериоза. В свою очередь, этот возбудитель может стать причиной энтероколита, менингита, поражения сердечно-сосудистой системы, артрита и даже спровоцировать аборт.

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