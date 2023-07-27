Врач предупредил об опасных последствиях употребления мяса с кровью

Употребление стейков с кровью, которые сегодня являются достаточно популярным блюдом, может привести к серьезным последствиям для здоровья и развитию опасных заболеваний. Более подробно о них «Известиям» 27 июля рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Неполная степень прожарки, при которой в куске мяса остаются красные волокна, называется Medium или Medium Rare. Как рассказал врач, такое мясо может оказаться источником бактериальной инфекции, например, кампилобактериоза. В свою очередь, этот возбудитель может стать причиной энтероколита, менингита, поражения сердечно-сосудистой системы, артрита и даже спровоцировать аборт.

«При жизни животного бактерии находятся в его кишечнике, но после забоя могут мигрировать в ткани, из которых делают стейки. Безусловно, после заморозки и хорошей прожарки большинство бактерий гибнет, но некоторые из них могут быть устойчивы к изменяющимся условиям, поэтому риск всегда остается. В случае прожарки Medium или Medium Rare прожарки этот риск становится гораздо больше», — предупредил Умнов.

Он также отметил, что в не прожаренном стейке могут оказаться гельминты, вроде бычьего цепня. При попадании в кишечник человека эта личинка превращается в ленточного червя, который способен достигать 25 м в длину.

«Личинка питается за счет хозяина, что приводит к дефициту минералов и витаминов в его организме, интоксикации и общему ухудшению состояния — головным болям, слабости, головокружениям, нарушениям сна, тахикардии и понижению давления. При осложнениях возможны аппендицит, кишечная непроходимость, холецистит, панкреатит и даже перитональные абсцессы», — добавил Умнов.

Кроме того, по словам врача, при длительном употреблении мяса с кровью, даже если оно не содержит никаких бактерий и паразитов, крайне негативно влияет на организм. Дело в том, что красные сырые волокна мяса содержат пуриновые основания, которые при длительном употреблении превращаются в мочевую кислоту — причину подагры и мочекаменной болезни.

«Советую покупать мясо в проверенных местах, куда привозят свежие продукты, а при приготовлении хорошо его прожаривать. Это позволит свести к минимуму риски», — подытожил хирург.

10 мая врач-диетолог «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Оксана Михалева сообщила, что употребление в пищу мяса с кровью может привести к заражению сальмонеллезом, кишечной палочкой и паразитарными заболеваниями.