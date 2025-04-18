Трамп не исключил выхода США из переговорного процесса по Украине

США выйдут из переговоров по мирному урегулированию на Украине, если одна из сторон попытается «усложнять процесс», заявил американский президент Дональд Трамп в пятницу, 18 апреля.

«В идеале мы собираемся остановить [конфликт]. Если по каким-то причинам одна из двух сторон будет усложнять процесс, мы просто скажем: вы глупцы, вы дураки, вы ужасные люди, и мы просто пойдем дальше», — сказал он.

При этом Трамп подчеркнул, что не хотел бы обсуждать такой сценарий, а американские власти намерены как можно скорее добиться мирного соглашения по Украине.

Накануне президент США сообщил, что ожидает на этой неделе получить от России ответ по возможному перемирию на Украине. Кроме того, он не исключил вероятности введения экономических мер, если РФ не отреагирует на его инициативу.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф 15 апреля заявил, что Соединенные Штаты продвигаются вперед по заключению сделки с Россией об урегулировании конфликта на Украине. Также он отметил, что есть возможность перестроить отношения с РФ посредством коммерческого партнерства.