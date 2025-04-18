«Чем выше наши позиции, тем больше денег — для нас это хорошо»

На прошлой неделе футболисты махачкалинского «Динамо» сотворили главную сенсацию весенней части сезона в России. Они смогли обыграть в гостях московский «Спартак» (2:1), одного из главных претендентов на золото в нынешнем розыгрыше чемпионата страны. Сам дагестанский клуб вместе с этой победой выиграл три матча в последних четырех турах. В свой дебютный сезон в РПЛ он идет на 10-м месте за шесть туров до конца, имея отрыв от зоны вылета в 12 очков. При этом от зоны переходных матчей «Динамо» отстоит на четыре очка.

В интервью «Известиям» генеральный директор махачкалинского клуба Шамиль Газизов прокомментировал успех в матче со «Спартаком», оценил результаты команды в нынешнем сезоне и объяснил, почему нельзя недооценивать нынешнего главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, работавшего с Газизовым в «Уфе».

— Как удалось выиграть в гостях у «Спартака»?

— Мне кажется, в нашем исполнении шикарный первый тайм был. На мой взгляд, мы просто переехали «Спартак». По желанию, по самоотдаче на чужом поле, по умению вести силовую борьбу мы до перерыва провели просто образцовый матч. А во втором тайме «Спартак» показал, кто он есть на самом деле. И нам было очень-очень сложно. Но спасибо команде, что стиснула зубы и выдержала этот натиск, порадовав наших болельщиков такой победой.

— Как человек, при котором Сергей Семак запустил свою карьеру главного тренера в командах РПЛ, рады, что косвенно помогли ему во главе «Зенита» в нынешней чемпионской гонке, отобрав очки у «Спартака»?

— Ну как помогли? Тут вопрос в другом. Нам же еще играть в оставшиеся шесть туров и с «Зенитом», и с «Краснодаром». Приятно будет дома их встретить (улыбается).

— Собираетесь в матчах с «Зенитом» и «Краснодаром» повторить то, что сделали со «Спартаком»?

— Мы будем играть, а Всевышний всё рассудит.

— Касательно Семака хочется один момент уточнить. Многие критикуют его работу в «Зените» даже при том, что все шесть сезонов в Питере он приводит команду к чемпионству. Главный аргумент — при таком превосходстве клуба в бюджете и подборе игроков любой тренер взял бы золото.

— Могу сразу сказать: не любой. Шесть чемпионств — пусть кто-то повторит. Считаю Семака тренером очень высокого уровня.

— Многие любят говорить, что пусть Семак попробует чего-то добиться с клубом с маленьким бюджетом. Как будто он не выводил при вас «Уфу» в еврокубки. Можете напомнить, насколько тот результат был выше финансовых возможностей клуба?

— Это было очень серьезно. И Сергей Богданович уже тогда в «Уфе» показал, что он большой тренер.

— За счет чего после мартовского разгромного поражения от московского «Динамо» (0:4) ваша команда выиграла три матча из четырех и существенно укрепила свои позиции в борьбе за выживание?

— Надо понимать, что 80% нашей команды в марте держала Рамадан. Это нужно учитывать. В конце пост закончился. Соответственно, и питьевой режим, и питание стали снова стандартными для футболистов. Может быть, это сказалось на результатах. Хотя надо отдать должное ребятам, в марте они и «Крылья» дома разгромили (4:0). В любом случае вышли из этого отрезка так, что на сегодняшний день имеем 27 очков, и впереди шесть туров. Надо еще набирать очки, чтобы спокойно, без переходных матчей сохранять прописку в РПЛ.

— Довольны в целом результатами команды?

— Мы хотим быть как можно выше в таблице. Не просто остаться в РПЛ без переходных матчей, заняв 12-е место. А быть выше — в первой десятке или еще выше, если получится. Как известно, сейчас у премьер-лиги такие заработки за счет телеконтракта и букмекеров, что одно место выше — это дополнительные деньги для клуба. А у нашего клуба бюджет небольшой, поэтому хочется побольше заработать за счет спортивного результата. Чем выше наши позиции, тем больше денег — для нас это хорошо. Поэтому будем биться за победу в каждом матче.