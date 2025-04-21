Россияне стали чаще покупать шины большего размера

В марте 2025 года россияне стали чаще покупать шины большего диаметра. По сравнению с первым месяцем прошлого года более чем в два раза (на 159%) выросло число шиномонтажных работ с колесами диаметром 19 дюймов, на 140% — с 18-дюймовыми и на 100% — с 22-дюймовыми. Об этом рассказали аналитики сервиса Moneypalce (входит в экосистему для бизнеса «Контур»), изучив динамику продаж на Ozon, международной сети автосервисов Fit Service и системы «Честный знак». Исследование есть в распоряжении «Известий».

«Предпочтения автовладельцев за последний год изменились не только в шинных брендах, но и в размерности резины. В марте на автосервисах нашей сети было проведено в два раза больше шиномонтажных работ для кроссоверов и минивэнов (+95%). Однако наибольшая доля российского автопарка всё еще принадлежит легковым автомобилям, и работы по ним проводятся чаще», — отметил технический директор Fit Service Никита Родионов.

На обновление шин россияне потратили за месяц более 242 млн рублей. Аналитик Moneyplace Анастасия Романова отметила, что выручка Ozon в части категории летних шин и дисков в марте по сравнению с февралем увеличилась в 1,5 раза. Среди наиболее популярных брендов — Cordiant (на платформе было продано более 2 тыс. комплектов летних шин этой марки за месяц), Sailun, Viatti, Pirelli, Centara и «КАМА».

По данным системы «Честный знак», в I квартале этого года импорт составил 9 млн шин. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом импорт составляет 46% от всего предложения в стране. Наибольший объем ввоза занимают летние шины — их доля составила 92% от всего объема поставок. Поставки всесезонных шин сократились на 10% (до 201 тыс. шт.), при этом на них приходится 3% от всей ввозимой продукции, уточнили эксперты.

Ранее в этот день сообщалось, что в марте 2025 года по сравнению с февралем траты россиян на автотовары увеличились в среднем на 42%. Аналитики отметили увеличение спроса на шины, автозапчасти, масла и другую автохимию, а также на аудиосистемы для автомобилей.

16 апреля стало известно, что за год, с марта 2024-го по март 2025 года, средняя цена на летние шины премиального ценового сегмента для легковых машин выросла на 3,6%, тогда как зимние шины подорожали на 8,9%.