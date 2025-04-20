Точка перехода: дискуссия об 11 сентября снова стала актуальной в США

Такер Карлсон взял интервью у экс-конгрессмена Курта Уэлдона. В нем впервые столь высокопоставленный чиновник поднял тему 11 сентября и заявил о несостоятельности официальной версии. Более того, Уэлдон заявил, что произошедшее было операцией прикрытия, которой руководили американские спецслужбы. Как в США относятся к крупнейшему в истории теракту, какая версия является основной и в каком случае администрация Трампа выполнит обещание рассекретить эту чрезвычайно чувствительную информацию — изучили «Известия».

Сложный конгрессмен

Курт Уэлдон не простой политик. В нижней палате американского конгресса он провел 20 лет (с 1987 по 2007 год), часть из которых — в статусе одного из руководителей нескольких комитетов, в том числе по внутренней безопасности и вооруженным силам.

На протяжении многих лет он занимался вопросами, связанными с событиями 11 сентября 2001 года. Причем, как сообщил он сам, первые сомнения относительно работы американских спецслужб у него появились за несколько месяцев до произошедшего, когда стало понятно, что предоставляемые конгрессу разведданные не отличаются достоверностью. В 2005 году он опубликовал книгу, в которой фактически обвинил ЦРУ, Пентагон и Агентство национальной безопасности в преступном игнорировании надвигавшейся опасности, а по сути — в предательстве.

Бывший член конгресса США Курт Уэлдон (слева) Фото: ТАСС/Кавашкин Борис

В интервью, вышедшем 16 апреля, Уэлдон пошел дальше: он заявил, что падение зданий Всемирного торгового центра не могло быть вызвано столкновением с пассажирскими лайнерами, как утверждает официальная версия. Это был контролируемый снос, осуществленный посредством подрыва заложенной в здания взрывчатки. Более того, ЦРУ, по словам Уэлдона, было в курсе происходящего. «11 сентября случилось не потому, что группа людей угнала несколько самолетов. Прежде всего могу подтвердить, что двое из угонщиков, находившихся на борту одного из самолетов, работали на ЦРУ. Это факт. Но в какой-то момент контроль над ними был утерян», — рассказал экс-конгрессмен.

Важность заявлений Уэлдона в интервью заключается в том, что они впервые сделаны столь высокопоставленным государственным служащим, пусть и в отставке. Что же касается данных, которыми оперирует конгрессмен, то в США они очень хорошо известны.

Много информации и две версии

Дело в том, что события 11 сентября были досконально разобраны американскими и европейскими (например, Тьерри Мейсаном или Джульетто Кьезей) расследователями, журналистами и даже некоторыми профессиональными сообществами. Версия о контролируемом сносе выдвигается пожарными, занимавшимися тушением ВТЦ, архитекторами высотных зданий.

Фото: ТАСС/Randy Taylor

Более того, подвергается сомнению само наличие самолета, влетевшего в здание Пентагона (от него не осталось ни одного более-менее крупного фрагмента, практически все видеозаписи столкновения до сих пор засекречены ФБР), и лайнера, упавшего недалеко от города Шанксвилл.

Самым же таинственным и необъяснимым остается обрушение здания №7 Всемирного торгового центра. В него никакой самолет не влетал, и тем не менее оно полностью обрушилось, превратившись в пыль за несколько секунд, как утверждает официальный отчет, в результате пожара, появившегося из-за горящих обломков лайнера. Примечательно, что ниже в этом же документе данный сценарий называется «маловероятным».

Основной проблемой официальной версии остается множество вопросов, оставшихся без ответов. Все три здания ВТЦ падали строго вертикально, почти со скоростью свободного падения, оставив после себя облако пирокластических обломков при минимальном и геометрически очень точном разбросе фрагментов. Существует 118 свидетельских показаний (львиная доля которых не вошла в итоговый документ), в том числе от пожарных, о взрывах внутри зданий. Как утверждается, из-за огня не было найдено ни одного из четырех бортовых самописцев, как и ни одного более-менее крупного фрагмента тел пассажиров или сотрудников ВТЦ, однако при этом уцелел паспорт одного из угонщиков. Нет ответа даже на очевидный вопрос о том, почему во всех трех зданиях (два из которых небоскребы), обрушившихся из-за пожара, не сработала противопожарная сигнализация. И всё это лишь часть очень длинного списка вопросов.

Это сложнейшая операция, которая прошла с абсолютной точностью, что прямо указывает на наличие централизованного управления, подчеркивает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Фото: TASS/Zuma/Eric J. Tilford

— Ключ к этим событиям находится в сюжете со «зданием №7», где, кроме прочего, располагались офисы ЦРУ. Атака на Пентагон до сих пор остается загадкой, потому что очевидно, что на такой высоте влететь на пассажирском лайнере в это здание практически нереально. Группа людей с непонятными навыками из пещер Тора-Бора самостоятельно никогда бы не смогла совершить такое. И уж, конечно, террористы не играют на бирже и не выигрывают от обрушения курсов. Всё это неслучайно и было очень хорошо продумано, — резюмирует эксперт.

Определяющий контекст

11 сентября и последовавшие затем ужесточение норм национальной безопасности («Патриотический акт»), «война с терроризмом» в Афганистане и «оружием массового уничтожения Саддама Хусейна» запустили тренд к снижению доверия американцев к государственным институтам и традиционным корпоративным медиа. Во многом это предопределило резкий рост популярности так называемых альтернативных СМИ (и их точек зрения), по времени совпавший со столь же резким развитием интернет-технологий в начале 2000-х.

В то же время идея о важности и необходимости внешнего врага для организации общества давно витала в определенных кругах в США и накапливала практический потенциал с середины 90-х годов, напоминает Владимир Васильев.

— В 2002 году было создано министерство внутренней безопасности и разведсообщество, был принят «Патриотический акт», появилось «государство национальной безопасности». Проще говоря, второе издание 1947 года — новая холодная война с новым противником. Ведь война с терроризмом была провозглашена как «крестовый поход Запада». И конечно, «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещена в РФ) сама по себе была ни при чем, — указывает собеседник «Известий».

Логотип министерства внутренней безопасности Фото: TASS/AP/Pablo Martinez Monsivais

Несмотря на то что спустя почти четверть века значимость 11 сентября в глазах американцев последовательно падает, зато растет число сомневающихся в непричастности к этим событиям спецслужб. По разным опросам 9/11 — «самая популярная теория заговора в США».

Рассекретить нельзя оставить

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп публично обещал рассекретить данные об 11 сентября, однако эксперты сомневаются, что обещание будет выполнено. Ведь в отличие от «дела Кеннеди», фигуранты которого уже ушли из жизни, лица, тем или иным образом вовлеченные в крупнейший теракт в мировой истории, до сих пор живы. А многие из них по-прежнему принимают активное участие в политической жизни.

Предвыборная кампания президента США Дональда Трампа Фото: TASS/Zuma

Впрочем, в данном случае речь идет не только о преступной халатности. Как утверждают противники официальной версии, мотив следует искать в программных документах неоконсервативной организации «Новый американский век», куда входили и с которой сотрудничали Дональд Рамсфельд (в 2001 году глава Пентагона), Дик Чейни (вице-президент в администрации Буша-младшего), Пол Вулфовиц (в 2001-м — заместитель министра обороны, в дальнейшем — директор Всемирного банка) и многие другие весьма влиятельные американские политики.

Господствующая точка зрения заключается в том, что этот теракт был подготовлен людьми из администрации Буша-младшего, констатирует Владимир Васильев.

— Буш по итогам событий не только решил проблему своей легитимности после спорных выборов, но и получил огромную поддержку своих дальнейших действий и в 2004 году даже переизбрался на второй срок. Организация «Новый американский век» открыто говорила о необходимости «события, равного Перл-Харбору», для того, чтобы подтолкнуть продвижение неоконсервативной стратегии внешней политики, — рассказал эксперт.

Национальный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Таким образом, очередное темное пятно в американской истории становится еще одним аргументом в политическом торге.

К слову, сам Трамп, судя по всему, также не верит официальной версии. Благодаря Уэлдону по Сети расходится интервью 2001 года, где еще простой американский миллиардер — строитель небоскребов Трамп заявляет о том, что произошедшее куда больше напоминает контролируемый подрыв зданий. Спустя 23 года, в июне 2024-го, в интервью ABC он заявил следующее: «ВТЦ взрывал не Ирак, и я думаю, я знаю, кто это был».

Одиозная, но вместе с тем весьма влиятельная союзница Трампа Лора Лумер и вовсе в годовщину событий назвала 11 сентября «работой своих» (inside job), чем вызвала серьезный скандал.

Однако, как считают эксперты, рассекречивание всей информации об 11 сентября несет огромные риски для самого Трампа. Как отмечает Владимир Васильев, президент США, вероятно, знает, что случилось, однако будет ли он принимать подобное решение — большой вопрос.

— В 2001 году Трамп был в Нью-Йорке. Он всё видел и, скорее всего, всё понимал. Он сам специалист, строивший башни, который осознает, что такие здания так рушиться и падать просто не могут в силу своей конструкции. «Дело Кеннеди» — это глубокое прошлое, 11 сентября коснулось Трампа лично, и для него эти события могут служить показателем того, как может действовать «глубинное государство». Однако рассекречивание такой информации нанесет ужасный удар не просто по истеблишменту, но и по республиканским элитам. Поэтому ему надо быть крайне осторожным в том, что касается грешков старой гвардии его собственной партии, — констатирует Васильев.

Застройщик Дональд Трамп говорит с журналистами рядом с моделью предлагаемого торгового центра, известного как «Башни-близнецы II» Фото: ТАСС/MARY ALTAFFER

Вопрос рассекречивания документов по 11 сентября может быть предметом внутриполитического противостояния — как это было с документами по убийству Джона Кеннеди, однако за прошедшие 24 года данные могли быть или уничтожены, или искажены, признает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

— Такие ожидания были в связи с публикацией документов по «делу Кеннеди». Впрочем, в том случае выяснилось то, что в действительности и так все знали. Это был заговор, в котором активное участие принимало «глубинное государство», в том числе Центральное разведывательное управление. При этом стало понятно, что многие документы были или фальсифицированы, или уничтожены. После 11 сентября прошло почти четверть века, и возможность сделать то же самое, конечно, была, — заключил собеседник.