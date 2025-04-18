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Более 40 палестинцев погибли за день в результате ударов по Газе

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Фото: REUTERS/Mahmoud Issa
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В результате израильских ударов по сектору Газа 18 апреля погибли 45 человек. Об этом сообщил канал Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники в анклаве.

«По меньшей мере 45 человек были убиты в результате израильских ударов по всей Газе сегодня», — сказано в материале издания.

В частности, как поясняет Al Jazeera, тяжелые удары пришлись на север и юг.

Уточняется, что всего с момента начала палестино-израильского конфликта погибли не менее 51 тыс. человек, 100 тыс. получили ранения.

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Ранее, 16 апреля, министерство здравоохранения анклава сообщило, что в результате израильских ударов по сектору Газа за сутки погибли 25 человек, еще 89 получили ранения.

Кроме того, в этот же день Израиль заявил, что может расширить военные действия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС продолжит отказываться от соглашения о заложниках. Как отметил министр обороны страны Исраэль Кац, израильские войска сохранят свое присутствие в так называемых зонах безопасности в секторе Газа, Ливане и Сирии на неопределенное время.

17 апреля лидер движения ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил, что организация готова к переговорам о прекращении огня и освобождении заложников. По его словам, перемирие может начаться в обмен на полный вывод израильских сил из Газы.

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