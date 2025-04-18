Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до августа

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении военного положения и мобилизации в стране на 90 дней — до 6 августа 2025 года. Соответствующий документ 15 апреля размещен на сайте президента страны.

В январе украинский парламент продлил действие военного положение с 8 февраля по 9 мая.

Украинский политолог Константин Бондаренко в своем Telegram-канале объяснил, почему Верховная рада в ускоренном порядке приняла решение о продлении действия военного положения и мобилизации. По его мнению, это было необходимо Зеленскому «именно для того, чтобы показать образную фигу президенту США Дональду Трампу».

Накануне сообщалось, что Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации на территории страны. Согласно документу, опубликованному на сайте украинского парламента, военное положение и мобилизация будут продлены с 9 мая.

В феврале Зеленский заявил, что после достижения режима прекращения огня с Россией может закончиться и военное положение. По его мнению, без гарантий безопасности украинской стороне от западных стран прекращение огня невозможно.