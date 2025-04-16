Рада проголосовала за продление военного положения на Украине до августа
Верховная рада Украины поддержала продление военного положения в стране на 90 дней, сообщил 16 апреля депутат украинского парламента Ярослав Железняк.
В своем Telegram-канале он отметил, что за продление военного положения до 6 августа текущего года высказались 357 депутатов и один выступил против — Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Рада также согласилась с продлением на 90 дней всеобщей мобилизации, указал Железняк. По его словам, 346 человек проголосовали за инициативу, один проголосовал против (Алексей Гончаренко, внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и еще один депутат воздержался.
Накануне сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации на территории страны. Согласно документу, опубликованному на сайте украинского парламента, военное положение и мобилизация будут продлены с 9 мая.
В феврале Зеленский заявил, что после достижения режима прекращения огня с Россией может закончиться и военное положение. По его мнению, без гарантий безопасности украинской стороне от западных стран прекращение огня невозможно.