Зеленский внес в раду проект о продлении военного положения на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении военное положения и мобилизации на территории страны. Документ опубликовали 15 апреля на сайте украинского парламента.
Уточняется, что военное положение и мобилизация будут продлены с 9 мая на срок 90 дней.
12 февраля Зеленский заявил, что после достижения режима прекращения огня с Россией может закончиться и военное положение. По его мнению, без гарантий безопасности украинской стороне от западных стран прекращение огня невозможно.