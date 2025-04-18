Политик Филиппо заявили об унижении Макрона представителями США

Представители президента США Дональда Трампа унизили французского лидера Эммануэля Макрона на встрече в Париже. Об этом 18 апреля заявил лидер партии Франции «Патриоты» Флориан Филиппо.

«<…> На самом деле вчерашний день был для него (Макрона. — Ред.) унизительным: ва представителя Трампа преподали ему урок мира в центре Парижа», — написал он на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

17 апреля госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф приехали во Францию, как писали СМИ, для продвижения своей политики Макрону. Приезд таких высоких гостей в Париж говорит о том, что Франция играет ключевую роль в текущих международных дискуссиях. При этом госсекретарь США по прибытии отметил, что единственной целью визита является намерение продвинуться в достижении урегулирования на Украине.

17 апреля Макрон назвал позитивными и конструктивными переговоры между США, Британией, Францией, Германией и Украиной, которые прошли в Париже. Он поблагодарил американскую делегацию, в которую, помимо Рубио и Уиткоффа, также входил спецпосланник Кит Келлог.