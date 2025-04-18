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Макрон назвал позитивными и конструктивными переговоры с союзниками по Украине

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Французский президент Эммануэль Макрон в четверг, 17 апреля, назвал позитивными и конструктивными переговоры между США, Британией, Францией, Германией и Украиной, которые прошли в Париже.

Макрон поблагодарил американскую делегацию, в которую, помимо госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа, также входил спецпосланник Кит Келлог.

«Мы все явно едины в нашем стремлении к миру. С самого начала мы поддержали предложение президента [США Дональда Трампа] как можно скорее прекратить конфликт на Украине. Это демонстрирует сильную приверженность Европы и готовность тесно сотрудничать с Соединенными Штатами», — написал французский лидер на своей странице в Х (бывш. Twitter).

Макрон также сообщил, что разговаривал с украинским президентом Владимиром Зеленским до и после переговоров делегаций.

Представители США, Европы и Украины встретятся в Париже. Что пишут СМИ

Ранее в этот день СМИ сообщили о приезде Рубио и Уиткоффа во Францию для давления на Макрона. Приезд таких высоких гостей в Париж говорит о том, что Франция играет ключевую роль в текущих международных дискуссиях. При этом госсекретарь США по прибытии в Париж отметил, что единственной целью визита является намерение продвинуться в достижении урегулирования на Украине.

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила 17 апреля, что на предстоящей встрече представителей США, стран Европейского союза (ЕС) и Украины в Париже делегации обсудят прекращение боевых действий в украинском конфликте. Она добавила, что ситуация на Украине является неприемлемой и не имеет военного решения, поэтому президент США полон решимости остановить конфликт.

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