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В Молдавии назвали актом террора срыв поездки архиепископа за Благодатным огнем

ПСРМ: срыв поездки архиепископа за Благодатным огнем — это акт террора
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Фото: TASS/EPA/ABIR SULTAN
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Оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) 18 апреля назвала срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем актом духовного террора со стороны правящего режима.

«Партия социалистов Республики Молдова выражает крайнее возмущение в связи с беспрецедентным актом духовного террора, совершенным режимом [президента страны] Майи Санду в международном аэропорту Кишинева в отношении архиепископа Маркелла», — написали в Telegram-канале партии.

Социалисты расценивают произошедшее как «диверсию, направленную на дискредитацию канонической Православной Церкви Молдовы» и «моральное падение режима». Они обвинили власти в «объявлении войны православному большинству Молдавии» и потребовали публичных объяснений от Пограничной службы, а также извинений перед архиепископом.

«Любое давление на Церковь — это преступление против народа и покушение на фундаментальные основы молдавской государственности», — подчеркнули в партии.

ПСРМ также заявила, что продолжит отстаивать традиционные и духовные ценности, защищая интересы верующих.

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Епископ Маркел, направлявшийся в Израиль за Благодатным огнем, рассказал «Известиям», что его задержали на паспортном контроле в аэропорту Кишинева и без объяснения причин изъяли документы. Как указал священник, всё это было сделано целенаправленно, чтобы он не успел на рейс.

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