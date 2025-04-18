В Белгородской области в результате атаки БПЛА погибли два бойца самообороны
В Волоконовском районе Белгородской области в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли два бойца самообороны. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня на дежурстве при исполнении должностных обязанностей во время атаки беспилотного летательного аппарата погибли два бойца самообороны Волоконовского района», — написал он в своем Telegram-канале.
Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.
Ранее в этот день в Шебекинском округе Белгородской области в результате атаки дрона получил ранения мирный житель. Гладков уточнил, что целью украинских боевиков стал грузовой автомобиль в селе Белянка. Водитель получил минно-взрывную травму, множественные поверхностные осколочные ранения. Его доставили в медучреждение.
16 апреля, Гладков сообщил, что российский военнослужащий подразделения «Орлан» получил ранения в результате атаки вражеского беспилотника в Белгородской области. Военный получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения конечностей.