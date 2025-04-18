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В Белгородской области в результате атаки БПЛА погибли два бойца самообороны

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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В Волоконовском районе Белгородской области в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли два бойца самообороны. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня на дежурстве при исполнении должностных обязанностей во время атаки беспилотного летательного аппарата погибли два бойца самообороны Волоконовского района», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.

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Ранее в этот день в Шебекинском округе Белгородской области в результате атаки дрона получил ранения мирный житель. Гладков уточнил, что целью украинских боевиков стал грузовой автомобиль в селе Белянка. Водитель получил минно-взрывную травму, множественные поверхностные осколочные ранения. Его доставили в медучреждение.

16 апреля, Гладков сообщил, что российский военнослужащий подразделения «Орлан» получил ранения в результате атаки вражеского беспилотника в Белгородской области. Военный получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения конечностей.

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