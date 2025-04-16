Боец «Орлана» пострадал в результате атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области
Российский военнослужащий подразделения «Орлан» получил ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом в среду, 16 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Борки Валуйского округа при выполнении боевых задач ранен боец подразделения «Орлан», — написал он в своем Telegram-канале.
Уточняется, что военный получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения конечностей.
Боец «Орлана» доставлен в медучреждение, ему оказывают необходимую помощь.
Ранее в этот день Гладков сообщил, что в селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области 10-летний мальчик погиб из-за взрыва мины, установленной ВСУ.