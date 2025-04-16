В Белгородской области ребенок погиб при подрыве на мине
В селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области 10-летний мальчик погиб из-за взрыва мины, установленной Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом 16 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«10-летний мальчик поднял с земли мину-«колокольчик», и она взорвалась у него в руках. К большому горю, от полученных ранений ребенок погиб до приезда бригады скорой помощи», — сообщил глава области в своем Telegram-канале.
Такие мины являются распространенной разновидностью кассетных противопехотных мин западного образца. Они могут быть доставлены при помощи ракет со специальной боевой частью или сбросов с дронов.
Гладков напомнил о строгом запрете поднимать с земли какие-либо предметы в приграничной зоне.
8 апреля в Белгородской области трактор подорвался на мине во время полевых работ в Белгородской области. Водитель получил множественные осколочные ранения, ему оказали необходимую помощь.