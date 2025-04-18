В Белгородской области из-за атаки БПЛА пострадал мирный житель
В Шебекинском округе Белгородской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) получил ранения мирный житель. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате атаки дрона ВСУ ранен мирный житель», — написал он в своем Telegram-канале.
Гладков уточнил, что целью украинских боевиков стал грузовой автомобиль в селе Белянка. Водитель получил минно-взрывную травму, множественные поверхностные осколочные ранения. Его доставили в медучреждение.
Губернатор добавил, что машина полностью сгорела.
Ранее, 16 апреля, Гладков сообщил, что российский военнослужащий подразделения «Орлан» получил ранения в результате атаки вражеского беспилотника в Белгородской области. Военный получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения конечностей.