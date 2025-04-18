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Житель Амурской области предстанет перед судом за сбыт наркотиков в крупном размере

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»
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Двадцатилетний житель Амурской области будет осужден за распространение наркотиков в особо крупном размере. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба Красноярского края в Telegram-канале.

Сообщается, что в сентябре 2024 года подозреваемому пришло сообщение с предложением нелегальной работы, на которое тот согласился. За распространение запрещенных веществ ему обещали крупные выплаты в криптовалюте.

«Первым местом, которое посетил парень в роли наркокурьера, оказался красноярский о. Татышев. Там в атмосфере активного и здорового образа жизни он опустошил первый «тайник», а его содержимое распространил по городу», — сообщили в ведомстве.

Также подозреваемый распространял наркотики в Амурской и Иркутской областях. Вскоре он был пойман, и правоохранители обнаружили у парня 3,7 кг запрещенных в РФ веществ. Всего за все время деятельности он успел сделать 67 «закладок».

«Прокуратура утвердила ему обвинение в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ)», — сообщили правоохранители.

За совершенные преступления подозреваемому может грозить до 15 лет заключения.

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15 апреля сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) пресекли деятельность преступной группы, которая была причастна к организации канала поставок наркотических средств в регион. Подозреваемых координировали с украинской территории. В настоящее время ФСБ задержала восемь фигурантов. Отмечается, что в их домах было обнаружено более 23 кг синтетических наркотиков.

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