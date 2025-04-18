Житель Амурской области предстанет перед судом за сбыт наркотиков в крупном размере
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- Житель Амурской области предстанет перед судом за сбыт наркотиков в крупном размере
Двадцатилетний житель Амурской области будет осужден за распространение наркотиков в особо крупном размере. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба Красноярского края в Telegram-канале.
Сообщается, что в сентябре 2024 года подозреваемому пришло сообщение с предложением нелегальной работы, на которое тот согласился. За распространение запрещенных веществ ему обещали крупные выплаты в криптовалюте.
«Первым местом, которое посетил парень в роли наркокурьера, оказался красноярский о. Татышев. Там в атмосфере активного и здорового образа жизни он опустошил первый «тайник», а его содержимое распространил по городу», — сообщили в ведомстве.
Также подозреваемый распространял наркотики в Амурской и Иркутской областях. Вскоре он был пойман, и правоохранители обнаружили у парня 3,7 кг запрещенных в РФ веществ. Всего за все время деятельности он успел сделать 67 «закладок».
«Прокуратура утвердила ему обвинение в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ)», — сообщили правоохранители.
За совершенные преступления подозреваемому может грозить до 15 лет заключения.
15 апреля сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) пресекли деятельность преступной группы, которая была причастна к организации канала поставок наркотических средств в регион. Подозреваемых координировали с украинской территории. В настоящее время ФСБ задержала восемь фигурантов. Отмечается, что в их домах было обнаружено более 23 кг синтетических наркотиков.