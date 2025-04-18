Врач рассказала о не требующих голодания анализах
Только гликемические тесты нужно сдавать в утренние часы и на голодный желудок. Об этом в пятницу, 18 апреля, рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией сети клиник «Будь здоров» Мария Безрукова.
«Генетические исследования можно сдавать хоть во сне — всему, что сцеплено с генами, ничто не помешает. Ко времени суток и строгому голоданию также не привязаны онкомаркеры, аутоиммунные маркеры, аллергологические тесты, маркеры инфекций», — отметила врач.
А гормоны предпочтительно сдавать утром до 10–11 часов, так как они зависят от циркадных ритмов, добавила врач.
Специалист посоветовала при исследовании тестов в динамике обращаться в одни и те же лаборатории для исключения вариаций в методах исследования.
Ранее, 2 апреля, терапевт Медцентра доктора Александровского Андрей Костиков рассказал «Известиям», с какими заболеваниями может быть связана одышка. Эксперт уточнил, что одышка — это субъективное ощущение нехватки воздуха, затрудненное дыхание. При этом скорую помощь нужно вызывать немедленно, если диспноэ возникло внезапно и резко, на фоне высокой температуры, кашля с кровью или пенистой мокроты.