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Дерматолог назвала распространенные причины акне у взрослых

Дерматолог Соколова: гормон тестостерон может быть причиной акне у взрослых
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Фото: Getty Images/BSIP
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Акне зачастую ассоциируется с подростковым возрастом, однако часто может появляться и у взрослых. О причинах появления кожного заболевания сообщила врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Анастасия Соколова в беседе с «Газета.Ru».

«Одна из наиболее распространенных причин акне у взрослых — это гормональные изменения. Гормоны, такие как тестостерон, могут стимулировать сальные железы, что приводит к увеличению выработки себума — кожного сала. Это создает идеальную среду для размножения бактерий, что, в свою очередь, приводит к воспалениям и образованию акне», — указала дерматолог.

Она уточнила, что нарушения нормальной выработки гормонов могут происходить в организме по многим причинам. Среди них — беременность, заболевания щитовидной железы или менструация.

Еще одной причиной появления акне может быть чрезмерный стресс. Напряженное состояние приводит к повышению в уровня гормона кортизола. Он может вызывать повышенную выработку кожного сала и провоцировать воспаление.

«Особое внимание стоит уделить: молочным продуктам — исследования показывают, что они могут повышать уровень инсулина, способствуя образованию высыпаний; жирным и жареным продуктам — чрезмерное потребление насыщенных жиров, трансжиров и канцерогенов также может негативно влиять на здоровье кожи», — предупредила эксперт.

Также на появление проблем с кожей может повлиять окружающая среда или неграмотный уход за кожей.

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17 апреля эксперт Ильина предупредила россиян об одной из причин появления пигментных пятен. К усилению пигментации кожи, по словам Ильиной, может приводить потребление продуктов, содержащих каротиноиды. Так, изобилие каротиноидов содержится в оливковом, касторовом, облепиховом, льняном масле, масле баобаба и проростках пшеницы.

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