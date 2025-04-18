Венгерский аналитик предрек поражение ЕС по итогам переговоров по Украине
Либеральная политика Евросоюза (ЕС) привела его к безвыходному положению: теперь объединение стран ожидает либо стратегическое поражение, либо полная катастрофа. Об этом 17 апреля заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
Как указал эксперт, от итогов состоявшихся в этот день переговоров по Украине будет зависеть дальнейшая судьба Евросоюза. Достижение мира станет стратегическим поражением ЕС, а сепаратный договор США с Россией обернется для него катастрофой.
Кошкович добавил, что причиной таких возможных исходов для Запада является его же либеральный политический курс.
«Украина потеряна в любом случае», — заключил он в соцсети X (бывш. Twitter).
Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила ранее в этот день, что на встрече представителей Соединенных Штатов, стран Европейского союза (ЕС) и Украины в Париже делегации обсудят прекращение боевых действий в украинском конфликте.
Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что мероприятие во французской столице будет посвящено теме урегулирования украинского конфликта. Он отметил, что российская сторона ожидает продолжения переговоров Соединенных Штатов с представителями Европы и Украины.