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Небензя назвал нереалистичной возможность прекращения огня на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Прекращение огня на Украине в настоящее время не представляется реалистичным. Об этом 17 апреля заявил постпред России в Организации объединенных Наций (ООН). Василий Небензя.

По словам дипломата, процесс урегулирования конфликта усложняет нарушение Киевом договоренностей о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

«У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной», — сообщил он журналистом после закрытых консультаций ООН.

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27 марта Василий Небензя заявил о непоколебимом авторитете России в ООН. Он отметил, что уважением стран — участниц ООН к РФ только выросло благодаря твердой и независимой позиции Москвы в отстаивании своих интересов. Россию воспринимают как хранителя основ организации и справедливого защитника слабых и угнетенных народов.

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