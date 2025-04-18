Небензя назвал нереалистичной возможность прекращения огня на Украине
Прекращение огня на Украине в настоящее время не представляется реалистичным. Об этом 17 апреля заявил постпред России в Организации объединенных Наций (ООН). Василий Небензя.
По словам дипломата, процесс урегулирования конфликта усложняет нарушение Киевом договоренностей о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.
«У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной», — сообщил он журналистом после закрытых консультаций ООН.
27 марта Василий Небензя заявил о непоколебимом авторитете России в ООН. Он отметил, что уважением стран — участниц ООН к РФ только выросло благодаря твердой и независимой позиции Москвы в отстаивании своих интересов. Россию воспринимают как хранителя основ организации и справедливого защитника слабых и угнетенных народов.