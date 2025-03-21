«Россия сознает свою особую ответственность за будущее ООН»

Ооноцентричная система находится в кризисе, заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Страны Запада постоянно пытаются использовать механизмы организации в личных целях. Кроме того, всё чаще игнорируются обязательные к исполнению решения Совбеза, нарушено распределение полномочий между главными органами ООН. Для решения этих проблем нужно включить больше стран мирового большинства в СБ, подчеркнул дипломат. При этом Россия против форсирования реформ в связи с 80-летием ООН или принятием де-факто неконсенсусного «Пакта будущего». О роли СССР в создании ООН, последних достижениях организации и будущей реформе — в эксклюзивном интервью Сергея Вершинина «Известиям».

«Наша страна сыграла определяющую роль в учреждении и становлении ООН»

— В этом году ООН празднует 80-летие. Как эта дата будет отмечаться на международной арене? Готовятся ли мероприятия в России?

— 80-летие ООН — важнейшее событие как для России, так и для всего мирового сообщества. Всемирная организация остается уникальным по своей представленности, легитимности и универсальности международным форумом. Пока не придумано более совершенной площадки для многосторонней дипломатии. Уверен, что по мере ускорения процесса формирования многополярного миропорядка важность организации будет неуклонно возрастать. В этом контексте празднование юбилея ООН — повод не только напомнить о ее статусе центрального механизма для поиска коллективных ответов на современные вызовы, но и подтвердить непреходящее значение организации для будущих поколений.

Наша страна сыграла определяющую роль в учреждении и становлении ООН. По сути, на основе советских предложений были утверждены модальности ее функционирования. 26 июня 1945 года в ходе конференции в Сан-Франциско на тот момент посол СССР в США Андрей Громыко поставил подпись под Уставом ООН, в результате чего Советский Союз стал одним из ее основателей.

Важно также упомянуть, что юбилей ООН неразрывно переплетен с другой вехой общечеловеческого значения — 80-летием победы во Второй мировой войне. Именно героический подвиг миллионов солдат и простых граждан СССР, а также других государств антигитлеровской коалиции проложил путь к рождению организации. В качестве державы, внесшей наиболее весомый вклад в Великую Победу, Советский Союз занял кресло постоянного члена Совета Безопасности ООН.

В России уже готовят программы торжественных и памятных мероприятий, приуроченных к наиболее значимым историческим датам, в том числе — к подписанию Устава (26 июня) и Дню ООН (24 октября). Хорошие возможности для различных инициатив представятся в ходе недели высокого уровня 80-й сессии ГА (23–29 сентября) и октябрьского председательства России в Совете Безопасности.

Намерены инициировать ряд мероприятий силами МИДа. Акцент будет сделан на работе с академическим сообществом и аккредитованным в Москве иностранным дипкорпусом. Намерены широко задействовать потенциал наших диппредставительств в ключевых ооновских «точках» (Нью-Йорке, Женеве, Вене, Риме, Париже, Найроби, Бангкоке), где будут организованы мероприятия культурного плана (выставки, концерты, кинопоказы), приемы и так далее. Активную роль в подготовке праздничных мероприятий в нашей стране также играет Российская ассоциация содействия ООН. В ее рамках сформирован профильный «Комитет ООН – 80», по линии которого планируется проведение целой серии научно-практических конференций, семинаров, круглых столов и выставок, публикация тематических аналитических материалов.

Постараемся сделать всё возможное, чтобы отразить ключевую роль нашей страны в создании организации, закреплении и уважении сегодня основных целей и принципов ее устава.

— Как вы оцениваете прошедшие 80 лет с точки зрения эффективности работы ООН?

— Достаточно посмотреть на преамбулу Устава ООН, где написано, что главное предназначение организации — «избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыносимое горе». Иными словами, не допустить еще одного конфликта планетарного масштаба. Тот факт, что мы сейчас в принципе ведем этот разговор, подтверждает: со своей миссией ООН до сих пор справляется.

Однако история успеха организации этим, конечно, не исчерпывается. В ее «копилке» — целый ряд прорывных достижений, будь то в сферах поддержания мира и безопасности, содействия социально-экономическому развитию или продвижению прав человека. В пример можно привести множество вооруженных конфликтов, которые с конца 40-х годов XX века были «потушены» при помощи миротворческого инструментария ООН. Или согласованный под ее эгидой комплекс договоренностей в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Нельзя игнорировать и значительные заслуги организации в борьбе с бедностью, голодом, неравенством, пандемиями и изменением климата. На всех этих треках человечество добилось ощутимого прогресса.

Отдельно стоит упомянуть роль ООН и ее устава в качестве фундамента современного миропорядка. Именно в учредительном документе организации зафиксированы основополагающие международно-правовые принципы, сформировавшие своего рода «кодекс поведения» на мировой арене, включая суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела и право народов на самоопределение. Нужно лишь, чтобы страны неукоснительно их соблюдали. Причем делали это во всей совокупности и взаимосвязи.

Впрочем, организации вменяют излишнюю бюрократизацию, параллелизм усилий, нерациональное расходование средств. Порой даже доходит до призывов «хлопнуть дверью» и полностью переключиться на другие многосторонние форматы. Однако здесь, на мой взгляд, следует действовать выверенно: многие из таких альтернатив весьма перспективны, однако не обладают универсальными и уникальными качествами ООН.

На ум приходит известная, но от того не менее актуальная, цитата второго генерального секретаря ООН Дага Хаммаршёльда: «ООН была создана не для того, чтобы привести человечество в рай, но чтобы спасти его от ада». Разочарование в организации по большей части вызвано завышенными ожиданиями в отношении ее возможностей.

Главное же состоит в том, что эффективность ООН находится в прямой зависимости от политической воли, договороспособности и дальновидности входящих в нее государств-членов. И любой документ, принятый в ооновских стенах, — результат не самых простых компромиссов.

Нереалистично думать, что ООН в состоянии разом решить все мировые проблемы. Преодоление многих из них подчас требует десятилетий, в ходе которых государства скрупулезно стремятся нащупать «общие знаменатели». Главное — у нас есть универсальная площадка, где можно вести такую взаимоуважительную работу, на основе равенства всех государств.

«Ооноцентричная система находится в кризисе»

— Продолжает ли ООН играть центральную координирующую роль в мировой политике?

— К сожалению, в настоящее время ооноцентричная система находится в кризисе. Его истоки — попытки коллективного Запада, не желающего делиться влиянием с мировым большинством, превратить организацию из инструмента построения многополярного миропорядка в механизм реализации своих корыстных интересов. Как следствие, авторитет ООН проседает, и она теряет способность полноценно выполнять свои функции. За примерами далеко ходить не надо.

Взять хотя бы ситуацию вокруг Совета Безопасности: западники раз за разом берут его «в заложники», используя не для выхода на взаимоприемлемые развязки по актуальным вызовам, а для сведения счетов с «неугодными» правительствами и проведения резонансных пиар-акций. Нельзя не упомянуть и усиливающуюся тенденцию игнорирования обязательных к исполнению решений СБ. Уже многое было сказано о саботаже резолюции 2202, одобрившей Минские соглашения. Но на этом история не заканчивается: евроатлантисты, к примеру, продолжают пренебрегать предписаниями Совбеза в контексте ближневосточного урегулирования, боснийского и косовского сюжетов.

К слову, в настоящий момент такой «крестовый поход» в ГА ведется и против нашей страны. Сразу после начала СВО западники, не сумев продавить свои политизированные подходы по украинскому кризису в СБ ООН, переключились на Генассамблею, созвав 11-ю чрезвычайную спецсессию. Тем самым было нарушено распределение полномочий между главными органами ООН. Зато в ГА, где решения имеют лишь рекомендательный характер, западные покровители Киева беззастенчиво применяют инструменты давления для получения голосов государств-членов в пользу своих резолюций, которые затем выдаются за «коллективную волю цивилизованного мира». В рамках этой спецсессии принято несколько таких документов, и каждый из них лишь делает перспективы урегулирования более призрачными.

Не может способствовать укреплению эффективности ООН и фактическая узурпация его секретариата западными странами. Ооновские чиновники всё чаще позволяют себе ангажированные высказывания и действия — в нарушение статьи 100 Устава, которая призывает их придерживаться равноудаленной линии.

Серьезная проблема — нездоровое стремление коллективного Запада отойти от закрепленных в Уставе ООН международно-правовых принципов в русле концепции «миропорядка, основанного на правилах». Ее цель — подменить общепризнанные постулаты некими предписаниями, содержание которых произвольно меняется в зависимости от политической конъюнктуры. Затем США и компания без зазрения совести навязывают их остальному миру, а несогласных наказывают незаконными односторонними санкциями.

Россия сознает свою особую ответственность за будущее ООН и уверенно противостоит деструктивному курсу коллективного Запада. Попыткам оппонентов навязать собственное видение развития человечества мы противопоставляем подход, основанный на укреплении ооноцентричной системы международных отношений и верховенстве принципов Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи.

Немаловажно, что в этом благородном деле мы далеко не в одиночестве. В частности, одной из основных платформ для продвижения интересов мирового большинства становится Группа друзей в защиту Устава ООН (ГДУ), созданная в 2021 году. Это объединение не нацелено против кого-либо, его единственная задача — отстоять универсальные международно-правовые нормы перед лицом агрессивной ревизионистской линии Вашингтона и его сателлитов.

Намерены и далее вместе с единомышленниками продолжать усилия по содействию формированию более демократической мировой архитектуры, а также восстановлению и укреплению эффективности ООН как центрального механизма в глобальных делах.

— В последнее время обсуждается необходимость реформы ООН. Что предлагает Россия?

— Своевременность реформы ООН ни у кого не может вызывать сомнений. Именно в ее стенах «бьется пульс» мировой политики, и она должна максимально точно отражать текущие процессы становления подлинной многополярности.

В подобной ситуации нет иного варианта, кроме как продолжать дискуссии относительно приемлемой для всех модели преобразований. В этом судьбоносном вопросе нет места спешке: эвентуальная реформенная формула должна обрести поддержку со стороны подавляющего большинства государств-членов, а в идеале — их консенсусное одобрение. Иначе мы получим организацию, не пользующуюся всеобщим уважением. Велика вероятность, что при таком сценарии у целого ряда стран возникнет желание вовсе покинуть ООН, и тогда ооноцентричная архитектура «пойдет прахом». Поэтому мы и против попыток обусловить форсированное продвижение на реформенном треке ссылками на 80-летие ООН или на де-факто неконсенсусные документы типа «Пакта будущего».

Россия как государство — основатель организации принимает самое деятельное участие в реформенных дискуссиях. Наша позиция проста: любые начинания должны быть нацелены на реальное повышение эффективности и авторитета ООН. Особое внимание надлежит уделить росту роли мирового большинства во всех органах ооновской системы — соразмерно его крепнувшему авторитету.

Обязательное условие продуктивной реформы ООН — сохранение межправительственной природы организации. Нельзя забывать, что обязательства, вытекающие из ее Устава, несут только государства-члены. Расширенное же вовлечение неправительственных «игроков» в деятельность организации лишь облегчит западникам задачу по подчинению ООН своей воле.

Важно также обеспечить беспрекословное соблюдение заложенного в Устав принципа «разделения труда» между главными органами ООН. К примеру, Генассамблея не должна вмешиваться в исключительные прерогативы СБ в вопросах мира и безопасности. Одновременно следует прекратить выносить на площадку Совбеза сюжеты, не входящие в его круг ведения: права человека, охрана окружающей среды и прочие социально-экономические досье.

Крайне востребованной видится адаптация деятельности другого главного органа ООН — секретариата. Давно пора вспомнить о статье 101 Устава, предписывающей назначать персонал на ооновские посты с опорой на принцип максимально широкой географической представленности. Если бы данный постулат действительно уважался, то секретариат не превращался бы в еще один «рупор» западной пропаганды.

«Историческая несправедливость в отношении Африканского континента должна быть преодолена»

— Есть ли уже конкретные предложения по реформе, которые могли бы устроить все государства-члены?

— Эффективное переустройство ООН невозможно без качественного преобразования ее без преувеличения ключевого органа — Совета Безопасности. Необходимость придания ему более представительного характера очевидна: его нынешняя структура, характеризующаяся численным большинством коллективного Запада, не отвечает текущим многополярным реалиям. И пока ситуация не изменится, западники продолжат, как ни в чем ни бывало, превращать СБ в площадку политического самопиара для склок и выяснения отношений, тем самым блокируя его работу.

Вместе с тем важно обозначить ряд принципиальных нюансов позиции России. Убежден, что повысить качество дискуссий и результативность совета можно исключительно путем увеличения представленности стран мирового большинства, которым суждено стать несущей опорой многополярного мироустройства. Особенно это касается Африки, в течение многих лет остававшейся объектом колониального гнета Запада. Эта постыдная историческая несправедливость в отношении Африканского континента должна быть преодолена, причем в параметрах, определенных самими регионалами.

Кроме того, западные государства выдерживают идентичную линию по всем ключевым международным вопросам. К чему же приведет увеличение числа таких стран в совете, кроме как к полному параличу этого органа? Именно поэтому набившие оскомину притязания Германии и Японии на получение постоянных мест иначе, как абсолютно необоснованными, не назовешь.

Несмотря на то, что все государства-члены высказываются в пользу реформирования СБ в том или ином виде, приблизиться к консенсусу ни по одному из базовых элементов преобразований так и не удалось. В подобных условиях нет альтернативы продолжению дискуссий в формате межправительственных переговоров (МПП), ведущихся с 2009 года. Цель — достичь единогласия по всем пяти «кластерам»: категории членского состава, праву вето, региональной представленности, размеру Совбеза и его рабочим методам, отношениям между СБ и Генассамблеей. Только тогда можно будет подумать о переходе к некоему единому переговорному тексту.

Самое важное — это то, что такая работа, как и в случае с реформой ООН в целом, не должна ограничиваться какими-либо произвольными временными графиками, к установлению которых призывают некоторые делегации. Форсирование МПП, вбросы заведомо неконсенсусных проектов реформенных резолюций ГА в надежде получить минимально необходимые две трети голосов приведут лишь к дальнейшему падению авторитета СБ.

— Как вы оцениваете роль ООН в урегулировании конфликтов в Йемене, Ливии, Судане?

— ООН и ее роль следует рассматривать в двух проекциях: в качестве объединения государств-членов и как секретариат — аппарат международных чиновников, реализующих принятые членами организации решения.

ООН как межгосударственное объединение не имеет альтернатив с точки зрения универсальности в области «управления кризисами», в том числе в Йемене, Ливии и Судане. Все три страны находятся на повестке дня Совета Безопасности ООН. Во время регулярных заседаний СБ анализирует оперативную ситуацию «на земле», ведет поиск путей содействия урегулированию конфликтов, принимает необходимые резолюции.

Такой формат работы еще 80 лет назад был задуман для того, чтобы находить коллективные решения глобальных проблем, обеспечить их реализацию мирным путем на основе диалога и без деструктивного влияния извне.

Однако в контексте конфликтов в Йемене, Ливии и Судане мы отчетливо видим попытки крупных западных игроков грубо навязать свои готовые «рецепты». При этом западники действуют как в обход ООН, так и настраивая ооновцев становиться проводниками их интересов.

Из-за постоянного вмешательства процессы урегулирования идут вязко. В Йемене стороны не могут подписать согласованную больше года назад мирную «дорожную карту». В Ливии США и их союзники вместо содействия восстановлению единства страны все усилия направляют на сдерживание роста влияния России. В Судане, прикрываясь заботой о мирном населении, западники хотят подорвать легитимность официальных властей, чтобы реализовать сорванные демократизаторские проекты. В ноябре 2024 года Россия была вынуждена применить право вето, заблокировав британский проект резолюции СБ ООН, в котором предусматривалось создание механизмов для вмешательства во внутренние дела Судана.

Россия не даст злоупотребить площадкой ООН и поставить ее на обслуживание сугубо западных интересов. Ведем постоянную работу по закреплению координирующей роли организации и Совета Безопасности в поддержании международного мира и безопасности.

Что касается участия секретариата ООН, то ооновцы делают много полезного: оказывают гуманитарное содействие, помогают восстанавливать социально-экономическую инфраструктуру, здравоохранение. В Йемене и Ливии действуют полевые миссии, помогающие разрабатывать меры по сближению позиций противоборствующих сторон.

Кстати, до 29 февраля 2024 года в Судане работала Миссия ООН по поддержке переходного периода (МООНППС). Однако ее руководство злоупотребило доверием со стороны местных властей и влезло в демократизаторские проекты с подачи известных стран Запада. В результате руководитель МООНППС Фолькер Пертес был объявлен персоной нон грата, а сама миссия свернута.

В этой связи важно, чтобы сотрудники ООН любого уровня неукоснительно соблюдали положения Устава ООН, в том числе его ст. 100, которая запрещает принимать указания от какого-либо правительства или власти.

Мы плотно взаимодействуем с ооновцами: и в Москве, и за пределами России, настраиваем их на проведение беспристрастной линии в Йемене, Ливии, Судане и где бы то ни было. Только соблюдая этот принцип, можно добиться прочного и устраивающего все вовлеченные стороны урегулирования.

— В середине прошлого века практически одновременно с созданием ООН на Ближнем Востоке разгорелся арабо-израильский конфликт. Можно ли реанимировать палестино-израильское урегулирование на фоне текущего кризиса?

— Арабо-израильский конфликт действительно остается одним из самых длительных и сложных современных конфликтов, в основе которого — противоречия, заложенные еще в колониальный период. Известное франко-британское соглашение Сайкс-Пико, а затем и решения Лондона о подмандатной Палестине (декларация Бальфура и «Белая книга»), стали теми минами замедленного действия, которые продолжают подпитывать напряженность и противоречия. Не способствуют оздоровлению ситуации, выходу на устойчивое и долгосрочное урегулирование и геополитические эксперименты Вашингтона в обход решения палестинской проблемы. По сути, именно провальный курс США в прошлом году на Ближнем Востоке привел к нынешнему взрыву, беспрецедентному насилию и кровопролитию в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, в Ливане и Сирии и шире — в регионе.

В то же время, общепризнанная международно-правовая база палестино-израильского урегулирования известна и остается неизменной. Ее «узловой» элемент — двугосударственное решение — прописан в одном из самых первых решений ГА ООН, принятых буквально через два года после рождения организации. Резолюция 181 содержит план раздела Палестины, в соответствии с которым должно быть создано два государства — еврейское и арабское, Иерусалим выделяется в качестве особой единицы (corpus separatum), пользующейся специальным международным режимом. Однако из двух государств, указанных в резолюции, был создан только Израиль. Задачу по формированию суверенного и жизнеспособного государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме еще необходимо решить. Это позволит обеспечить фундаментальные права и справедливые чаяния палестинцев, в том числе на самоопределение.

Другое краеугольное решение ГА ООН по Палестине — принятая в 1949 году резолюция 194 по правам палестинских беженцев на возвращение и реституцию. Для содействия ее выполнению в том же году Генассамблея учредила Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Изначально на попечении Агентства находились 750 тыс. палестинцев в Восточном Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа, в Иордании, Ливане и Сирии. За 75 лет это число кратно увеличилось и достигло 5,9 млн человек, которым БАПОР оказывает поддержку в таких сферах, как образование, здравоохранение, социальные услуги, улучшение инфраструктуры и условий жизни, прежде всего в лагерях беженцев.

К сожалению, несмотря на сохранение проблемы палестинских беженцев в отсутствие полноценного государства и рост их нужд на фоне деградации гуманитарной ситуации, БАПОР переживает, пожалуй, самый сложный период за все время своего существования. 30 января вступили в силу законы кнессета о прекращении деятельности агентства на «суверенной территории Израиля» и запрете на контакты израильтян с ооновцами. В результате продолжение операций по оказанию помощи нуждающимся в Восточном Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа, а также в соседних арабских странах оказалось под угрозой серьезного сокращения, если не полного сворачивания.

Очевидно, что это еще одна форма коллективного наказания миллионов палестинцев, а соответствующие произвольные действия Израиля, нарушающие ключевые нормы и принципы международного права, не могут не вызывать глубокого разочарования.

Следует отметить, что российская общественность не осталась равнодушной к кризису вокруг БАПОР — Международный общественный фонд «Российский фонд мира» подал заявку о номинации агентства на Нобелевскую премию мира. С учетом многолетнего гуманитарного вклада БАПОР и той высокой цены, которую его сотрудники заплатили во время текущего кризиса (273 человека погибли), считаем такую награду более чем заслуженной и своевременной.

«Приоритеты своего развития страны должны определять без давления извне»

— Под эгидой ООН активно развивается и сотрудничество в социально-экономической сфере. Как вы оцениваете результаты работы по Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года?

— Россия рассматривает Повестку-2030 как консолидирующий фактор, требующий объединения усилий мирового сообщества и мобилизации доступных ресурсов. Выступаем за комплексный, инклюзивный и недискриминационный подход к выполнению Повестки-2030.

К сожалению, на сегодня реализация Повестки-2030 сталкивается с серьезнейшими проблемами. Дефицит финансирования содержащихся в ней целей устойчивого развития составляет около $4 трлн в год. По данным секретариата ООН, лишь 17% из указанных в Повестке-2030 169 задач выполняются в рамках плановых показателей, примерно по 48% прогресс минимальный, а по 35% наблюдается стагнация или даже регресс.

Пандемия COVID-19 обострила существовавшие проблемы, выявила недостатки прежних моделей экономического развития. В целях борьбы с ее последствиями государства — эмитенты «глобальных» валют наполнили национальные финансовые системы «дешевыми» деньгами, что спровоцировало формирование диспропорций на мировых финансовых рынках и обострило кризис.

На фоне попыток коллективного Запада осуществить форсированное «озеленение» экономики существенно сократились инвестиции и кредитование традиционных добывающих и перерабатывающих секторов, что привело к росту цен на энергоресурсы. Настоящими заложниками сложившейся ситуации стали государства Глобального Юга.

Принуждая их отказываться от использования ископаемых источников энергии и побуждая принять на себя повышенные климатические обязательства, западные страны, по сути, перекладывают на плечи развивающегося мира основное бремя реальных действий на этом направлении.

Инфляция и долговое бремя усугубляют положение. 25 наименее развитых стран тратят 20% своих бюджетных доходов на обслуживание внешнего долга. С 2011 года количество стран с высоким уровнем задолженности выросло с 22 до 59. Государства Африки тратят на обслуживание долга в четыре раза больше, чем США, и в восемь раз больше, чем Германия. Наиболее высокие процентные ставки действуют для государств Африки, Латинской Америки, Азии и Тихоокеанского региона.

Геополитические амбиции коллективного Запада негативно сказываются и на потоках официальной помощи развитию (ОПР). Согласно данным ОЭСР за 2023 год, эта помощь Украине выросла на 9% и достигла $20 млрд. Дополнительные расходы на помощь украинским беженцам в развитых странах составили $31 млрд. В то же время, все страны Африки в 2023 году получили в виде официальной помощи развитию лишь $42 млрд.

Вызывают сожаление идеологические установки, которыми Запад руководствуется в отношении развивающихся стран. Предпринимаются всё более агрессивные попытки внедрить в глобальный диалог по вопросам развития западные клише в отношении прав человека, гендера, навязать Глобальному Югу чуждые ему представления о демократии, закрепить эти темы в качестве «сквозных». Убеждены, что приоритеты своего развития должны определять сами страны без давления извне. В конечном счете, единственный способ достичь осязаемых результатов в области развития — сфокусировать общие усилия на решении социально-экономических задач.

— Продолжится ли работа по Повестке-2030 или появятся новые приоритеты в области развития?

— Концепция устойчивого развития эволюционирует в международном сообществе уже более 40 лет. Первым успешным прецедентом согласования конкретных ориентиров глобального развития под эгидой ООН стала Ассамблея тысячелетия, прошедшая в 2000 году, по итогам работы которой сформирован перечень из восьми Целей развития тысячелетия.

В результате глобальной кампании по их достижению улучшилось благосостояние миллионов людей по всему миру. Вместе с тем достигнутый прогресс был неравномерен. Впечатляющие результаты в общемировом масштабе были обеспечены в основном за счет высоких темпов роста нескольких крупных развивающихся экономик, прежде всего Китая и Индии. При этом в большинстве государств Африки Цели развития тысячелетия в полном объеме реализованы не были, а в ряде стран за 15 лет ситуация даже ухудшилась. Кроме того, они подвергались серьезной критике со стороны международного сообщества, в частности, за отсутствие четких подзадач и учета неравенства между странами. Эти проблемы были приняты к сведению во время работы над Повесткой-2030 и целями устойчивого развития, которая началась за два года до их принятия.

На сегодня на площадке ООН каких-либо институционализированных процессов по формулированию новой глобальной повестки развития на период после 2030 года не ведется. Однако многие действительно уже начинают задумываться над тем, куда нам всем двигаться после пересечения горизонта целей устойчивого развития и как преодолеть накапливающееся в мире неравенство между странами. Опираясь на имеющийся опыт, можно предположить, что по мере приближения к известной «контрольной точке» мировому сообществу предстоит тщательно проанализировать как достигнутые успехи в реализации Повестки-2030, так и факторы, препятствовавшие ее полноценной имплементации, чтобы в полной мере учесть их при разработке новых глобальных ориентиров развития. Очевидно, что на этот процесс будут более активно влиять и новые полюса силы.

Со своей стороны, предлагаем подумать о потенциале и содержательном наполнении уже всплывавшей в документах БРИКС идеи «справедливого развития» — подхода, предполагающего должный учет национальных особенностей разных категорий стран, уникальных потребностей их экономик и цивилизационных различий для преодоления имеющихся на сегодня разрывов в уровне социально-экономического прогресса между географическими регионами.

— В последние годы мировые экономические процессы смещаются на восток. Повлияло ли это на деятельность международных структур ООН?

— Разумеется, повлияло. Здесь необходимо четко понимать: ООН — это не что-то существующее в вакууме от внешних процессов. Напротив, это живая организация, эволюционирующая вместе с системой международных отношений, в которую плотно инкорпорирована. Поэтому, когда сегодня, в том числе в публичной среде, звучит критика в адрес ООН за бездействие или за неспособность в мановение ока решить копившиеся столетиями проблемы человечества, ответ на такие ремарки может быть только один: эффективность ООН напрямую зависит от способности самих стран-членов договариваться и объединять усилия перед лицом глобальных вызовов. И если мир движется по пути блокового разделения, то это неизбежно отразится и на всех процессах внутри организации.

По этой же аналогии в ООН можно проанализировать, насколько сильно сместился «центр тяжести» мировой экономической активности за последние годы. Наиболее отчетливо это видно на примере региональных экономических комиссий. Это структуры, входящие в состав Экономического и социального совета ООН, которым поручено отслеживать процесс реализации Повестки-2030 на региональном уровне и оказывать техническое содействие странам, входящим в их состав. Россия — основатель и активный участник сразу двух комиссий: для Европы (ЕЭК ООН) и для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

До недавнего времени ЕЭК ООН фактически выступала флагманской комиссией на фоне своих «сестер». Именно под ее эгидой, в частности, разработаны более полусотни транспортных конвенций, составляющих сегодня юридическую основу для всех трансграничных грузовых перевозок в Европе и за ее пределами.

Что примечательно, большинство этих инструментов было согласовано и введено в действие в самые пиковые периоды холодной войны. О чем это говорит? О том, что нашим предшественникам хватало мудрости оставить политику в стороне, когда дело доходило до решения экономических проблем собственного населения.

Такого же понимания у нынешних западных политиков, увы, нет, и как результат — Европейская экономическая комиссия ООН сегодня практически парализована. Взаимовыгодный отраслевой диалог там, по сути, сейчас свелся к бесконечной череде антироссийских демаршей, в первую очередь от ЕС. Ситуация уже дошла до такого абсурда, что эта группа блокирует российские проекты технического содействия странам Центральной Азии, фактически лишая их международной помощи. Призывать коллег к здравому смыслу не получается. Всё, что нам остается делать, это пытаться сохранить немногие действующие направления взаимодействия. Признательны коллегам из отраслевых министерств и ведомств, а также странам-партнерам за понимание проблемы и готовность продолжать работу в таких непростых условиях.

А вот в другой экономической комиссии ООН, ЭСКАТО, ситуация прямо противоположная. Попытки наших оппонентов подорвать работу комиссии своими демаршами встретили решительный отпор со стороны стран Азии и Тихого океана. Как результат — ЭСКАТО за последние несколько лет значительно продвинулась вперед в своей деятельности. Под ее эгидой, в частности, согласовано и вступило в силу Рамочное соглашение об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в регионе АТР, к которому Россия присоединилась в 2023 году. Стремительно развивается транспортное и природоохранное взаимодействие.

Что касается проектов технического сотрудничества, то в ЭСКАТО они также осуществляются беспрепятственно. «Целевая аудитория» та же — Центральная Азия и Закавказье, — что позволяет частично нивелировать последствия кризиса в ЕЭК ООН.

Так что, как видите, да, смещение географического фокуса международной активности, действительно, проявляется в ООН вс` очевиднее.

«Проблемы нуждающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки не волнуют западные столицы»

— 80 лет в этом году празднует и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО). Как вы оцениваете потенциал ФАО? Какой вклад внесла Россия в его укрепление?

— На сегодня ФАО остается одной из ключевых структур системы ООН. Она оказывает странам-членам содействие в усовершенствовании их продовольственных систем, а также обеспечении глобальной продовольственной безопасности в целом. Спектр реализуемых по линии этой структуры программ чрезвычайно широк.

В частности, ФАО успешно консультирует национальные правительства в сфере эффективной аграрной политики, содействует передаче новых технологий, формирует эффективные системы использования земельных, водных, лесных и рыбных ресурсов, а также охраны окружающей среды. Кроме того, организация занимается разработкой международных стандартов качества на различные виды сельхозпродукции, которые применяются в международной торговле с учетом требований ВТО. Активно действует совместная с ВОЗ комиссия «Кодекс Алиментариус». Россия неизменно участвует во всех упомянутых областях отраслевого международного сотрудничества, и роль нашей страны и усилий профильных ведомств значительны.

Используем потенциал ФАО для оказания содействия дружественным странам, в том числе в восстановлении или развитии их сельскохозяйственного производства. Отечественный опыт востребован в управлении почвенными ресурсами, борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, улучшении качества питания. В 2020–2021 годах при финансовой поддержке нашей страны удалось купировать вспышку распространения пустынной саранчи в Африке и на Ближнем Востоке. Еще одним из успешных примеров нашего взаимодействия с ФАО можно назвать ежегодное вручение Всемирной почвенной премии имени русского ученого-почвоведа Константина Глинки.

Для оказания продовольственной помощи нуждающимся наравне с двусторонними каналами задействуем потенциал профильных международных организаций, в частности, Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП). Помимо традиционных поставок российского продовольствия, уже много лет финансируем проекты ВПП на стыке гумпомощи и содействия развитию. Так, с нашим участием разработаны и продолжают успешно реализовываться программы по укреплению национальных систем школьного питания в Таджикистане, Киргизии, Армении, странах Юго-Восточной Азии и Африки.

— Как Россия оценивает роль ООН в борьбе с изменениями климата?

— Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений факт происходящего изменения климата Земли. Согласно недавнему докладу Всемирной метеорологической организации, 2024 год стал самым теплым за всю историю наблюдений. Это подтверждают и наши коллеги из Росгидромета. Закономерно, что эта проблематика закрепилась в качестве одного из магистральных сюжетов для обсуждения международным сообществом.

Значение ООН в климатическом процессе трудно переоценить. Центральную роль в межправительственных дискуссиях и выработке коллективных решений по мерам реагирования на этот глобальный вызов играют следующие механизмы — Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) и Парижское соглашение. Считаем их не просто надежной, но хорошо зарекомендовавшей себя международно-правовой основой для долгосрочного климатического урегулирования. Убеждены, что данная «площадка» ООН должна и впредь сохранять за собой статус уникального переговорного механизма по вопросам борьбы с изменением климата.

К сожалению, видим непрекращающиеся попытки стран Запада «протащить» в повестку РКИК ООН и Парижского соглашения тематику прав человека, гендера, миграции, мира и безопасности, а также другие вопросы, имеющие весьма опосредованное отношение к проблематике климата. Под предлогом достижения углеродной нейтральности происходит и откровенное создание искусственных протекционистских барьеров.

По сути, осуществляется «климатизация» международного переговорного процесса в различных областях — торговле, финансах, энергетике, транспорте, промышленности, сельском хозяйстве. Полагаем, что ООН должна стоять на страже соответствующих мандатов международно-правовых механизмов.

— Сейчас активно обсуждается вопрос обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Что предлагает Россия?

— Кризисные явления в сфере глобальной продовольственной безопасности возникли давно и продолжают накапливаться. В их числе — пандемия COVID-19, попытки форсированного перехода на зеленую экономику, изменение климата и финансово-экономический волюнтаризм западных стран, варьирующийся от бесконтрольной денежной эмиссии до санкционного прессинга и торговых войн. Это, тем не менее, не помешало западным столицам в связи с украинским кризисом «разыгрывать продовольственную карту», обвиняя Россию чуть ли не в провоцировании массового голода и представляя Украину как «мировую житницу».

На деле же картина выглядит совсем иначе, что продемонстрировала реализация Черноморской инициативы в 2022–2023 годах. Договоренность, заключенная под гуманитарным лозунгом помощи уязвимым странам Глобального Юга, на практике вылилась в коммерческий вывоз украинского зерна в «сытые» государства, прежде всего ЕС (из 32,8 млн т грузов более 70% (26,3 млн т) были отправлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов).

Это неудивительно, если вспомнить, что владельцами значительной части украинских пахотных земель (более 17 млн га) являются такие западные корпорации, как Cargill, DuPont и Monsanto. Именно они сначала скупили земли (после снятия Киевом по требованию МВФ 20-летнего моратория на их продажу), а затем стали, по сути, главными бенефициарами от экспорта зерна. В свою очередь, европейцы, приобретающие по демпинговым ценам украинское продовольствие, перерабатывают его на своих производствах для дальнейшей перепродажи в качестве готовых товаров с высокой добавленной стоимостью. Таким образом, получается, что западники зарабатывают фактически несколько раз — на вывозе, продаже, переработке и перепродаже сельхозпродукции. Гуманитарная же щедрость Киева свелась к пиар-акции Grain from Ukraine, в рамках которой за три года на полученные от доноров $290 млн было поставлено немногим более 200 тыс. т зерна в 12 стран.

Тем временем Россия была и остается крупнейшим поставщиком сельхозпродукции, прежде всего пшеницы и удобрений, на мировые рынки, с ежегодными объемами экспорта в 60 и 40 млн т соответственно. Продолжаем добросовестно и в полном объеме выполнять все свои коммерческие и гуманитарные обязательства с акцентом на нужды и потребности уязвимых стран.

В частности, отдельного внимания заслуживают российские инициативы по безвозмездным поставкам зерна и удобрений беднейшим государствам. В рамках этих акций было отправлено 200 тыс. т пшеницы в ЦАР, Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали и Эритрею; порядка 200 тыс. т удобрений — в Малави, Кению, Зимбабве, Нигерию и Шри-Ланку. Сделали это без шумихи и политического ажиотажа, откликаясь исключительно на нужды населения указанных стран.

Главным препятствием для доступа нашей продукции на мировые рынки остается блокирующий эффект незаконных односторонних западных санкций — от разрыва финансово-логистических цепочек, отказа в страховании и «заморозки» активов до прямого запрета на соответствующие поставки. Это ведет к удорожанию конечной стоимости продукции для потребителей вплоть до 8%. Однако трудности и проблемы нуждающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки явно не волнуют западные столицы. Там под лицемерные разговоры о том, что их рестрикции на российские продовольствие и удобрения не распространяются, продолжают исправно штамповать новые «санкционные пакеты».

— Что планирует предложить Россия по направлению международной информбезопасности (МИБ) в ООН в 2025 году?

— Знаковым событием в юбилейный для ООН год станет подписание Конвенции ООН против киберпреступности. Напомню, что этот первый универсальный международный договор в сфере МИБ был разработан по инициативе нашей страны и одобрен Генассамблеей в декабре. Церемония подписания документа должна состояться в июле в Ханое. Знаем, что многие страны, в том числе из развивающегося мира, направят туда свои делегации, а некоторые уже запустили внутригосударственные процедуры для присоединения к Конвенции. Вступление договора в силу позволит его участникам приступить к взаимодействию в рамках предусмотренных Конвенцией механизмов борьбы с киберкриминалом. Параллельно на площадке спецкомитета ООН будет вестись работа по подготовке дополнительных протоколов, призванных расширить охват документа на различные виды преступлений с использованием информационных технологий, в том числе в террористических и экстремистских целях, для торговли наркотиками и оружием и прочего.

В 2025 году нам предстоит определиться с форматом будущего переговорного процесса по МИБ в контексте международной безопасности. В июле истекает мандат действующей с 2021 года Рабочей группы открытого состава (РГОС) — вопрос о ее преемнике пока остается открытым. Есть предварительная договоренность о том, что в ООН должен быть создан постоянный механизм по МИБ. Наша задача — нацелить будущий переговорный формат на конкретную работу. Речь идет о согласовании — по аналогии с Конвенцией против киберпреступности — универсальных договоренностей по безопасности в сфере использования ИКТ, мерах наращивания потенциала развивающихся государств. А также о дальнейшем развитии запущенного в 2024 году Глобального межправительственного реестра контактных пунктов ООН для обмена информацией о компьютерных атаках или инцидентах.