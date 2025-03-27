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Небензя заявил о непоколебимом авторитете России в ООН

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Фото: РИА Новости/Брайан Смит
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Авторитет России в ООН остается непоколебимым на фоне интриг стран Запада. Об этом 27 марта заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя в видеообращении к участникам Международного научно-дипломатического конгресса в Ялте.

«Несмотря на все интриги наших западных оппонентов, авторитет России в ООН среди государств-членов непоколебим. И никакая турбулентность последних лет ему не повредит», — цитирует его ТАСС.

Небензя отметил, что уважением стран — участниц ООН к РФ только выросло благодаря твердой и независимой позиции Москвы в отстаивании своих интересов. Россию воспринимают как хранителя основ организации и справедливого защитника слабых и угнетенных народов.

Помимо этого еще одним поводом для недовольства бывших колониальных держав Запада становится всё более уверенный голос стран Глобального Юга в ООН. Стремление спасти свое ускользающее доминирование толкает западные страны на грубые нарушения международного права и применение двойных стандартов в международных отношениях.

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Ранее, 21 марта, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью «Известиям» заявил, что Запад ведет против России «крестовый поход» в Генеральной ассамблее ООН. По его словам, союзники киевского режима активно применяют методы давления для получения голосов стран-участниц в пользу антироссийский резолюций.

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